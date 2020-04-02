中國大媽自拍佛羅里達狂掃口罩　3M裝滿車　稱一個也不留給美國人

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美國新型冠狀病毒肺炎COVID-19確診人數突破20萬，疫情越來越嚴重，各州的防疫物資也逐漸匱乏，最重要的口罩不僅一般民眾買不到，連前線醫護人員資源也相當吃緊，就在這敏感時期，卻爆出有一名中國大媽在佛羅里達超市狂掃口罩的影片，還猖狂的說「一點都不給美國人留」，影片曝光後全網罵翻。

美國1月底時疫情尚未像現在嚴峻，一名自稱「美國胖媳婦兒」的中國大媽帶著白人老公與孩子上街，在美國不同的商店裡掃口罩囤貨，且全程用手機開直播錄下並放在微博、抖音，甚至開心的直捂自己胸口：「買的太爽了！都掃蕩光了一點沒給美國人剩！」（點圖放大瀏覽）：

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該大姐專掃頂級3M防護口罩，一箱一箱的裝上小推車，喜悅之情溢於言表，連好心的店員幫忙搬貨時還受到她的冷嘲熱諷：「他們還不知道要限購呢，趕緊買單走人。」不知道掃了第幾家後，大姐對鏡頭滿足說道：「再一次成功結帳，心裡太舒服了。」

影片傳出後，被廣大華人轉發，紛紛氣炸痛批，「這叫利用善良，無恥之極！」、「這人真是有病，讓別人怎麼活」、「不要臉，太自私了吧」、「如此卑劣的行為還沾沾自喜，光鮮的外表，骯髒的內心，我只能說『人渣』」、「實在是太貪心了」。

隨後該女子更被網友肉搜出來，表示只要在google上輸入「美國胖媳婦兒」或「美國胖媳婦兒代購」，就會跳出她的商店。該名大姐是住在坦帕的37歲東北人，在美國登記的名字是「HeXin Jiang」，曾在2018年因家暴被逮捕過，老公是她為了長居美國所找的「備胎」，不過目前她已將這些影片從微博全數刪光。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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