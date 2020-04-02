【新冠肺炎】北京地鐵車廂安裝攝像鏡頭　可監控乘客戴口罩情況

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地市民逐漸養成戴口罩出街的習慣。北京市日前還提交了《文明行為促進條例（草案）》修法申請，規定在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口鼻，或患有流感不戴口罩等行為，可能將面臨處罰。 據北京地鐵技術部副部長李宇杰周四（2日）介紹，目前北京地鐵6號線列車的車廂內安裝了許多高清攝像鏡頭，不僅可以監控乘客的異常行為，還可以偵測乘客戴口罩的情況。

北京地鐵6號線車廂內的車窗可變成「魔窗」，除了顯示服務設施位置外，還可以監測乘客的異常行為。（網上圖片）

內媒近日介紹了北京地鐵智能列車乘客服務系統，指地鐵車廂內的車窗變成「魔窗」，是一塊4K高清屏幕，可顯示列車當前位置、線網圖以及前方車站3D示意圖，出口位置、升降機和洗手間等服務設施所在位置一目了然，也可以看到前後車廂的擁擠程度。

此外，車廂內設有感知攝像頭，配備先進的圖像識別和智能分析技術，可檢測車內乘客暈倒、揮手求助並及時報警。地鐵司機前方也加設感知設備，利用司機面部特徵推斷駕駛狀態，一旦檢測到疲勞、分心，系統就會語音提示。

北京地鐵智能列車的車廂可以監控乘客佩戴口罩的情況。（影片截圖/新京報）

另據北京地鐵技術部副部長李宇杰介紹，根據攝像鏡頭採集到的數據，智能列車的車廂目前還可以監控乘客佩戴口罩的情況，未來會根據需要完善數據庫增加不同的功能。

（新京報）