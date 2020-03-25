【新冠肺炎】武漢117條巴士線今恢復營運　6條地鐵線周六重開

湖北新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情向好，該省疫情防控指揮部周二（24日）發布通告稱，就解除離鄂通道管控和武漢市復工復產作出安排。為無縫對接武漢三大火車站，解決外省來鄂來漢人員及復工復產人員市內交通出行，武漢自今天（25日）起恢復117條巴士線營運，周六（28日）起恢復地鐵1號線、2號線、3號線、4號線、6號線、7號線運行。

湖北省多個城市於1月底先後「封城」，公共交通也暫停運作。（中新社）

據悉，3月25日恢復的巴士線路共計117條，包括漢口、武昌、武漢等3大火車站始發的42條巴士線路；中心城區（含武漢東湖新技術開發區、武漢經濟技術開發區）75條區域巴士線路（含微循環巴士線路）。投放的巴士運力為全部運力的30%，後期還會根據客流情況動態調整。

相關人士介紹，乘客乘坐巴士出行時必須佩戴口罩，依次排隊測溫，按照「一車一碼（即QR Code二維碼） 、上下車掃碼、一車一管理員」的安全管理要求，實行實名登記、掃碼乘車。

武漢恢復117條巴士線營運。（資料圖片）

乘客上車前，須獲取湖北省健康碼「綠碼」，依次排隊，有序掃瞄前車門左邊車身上的「武漢市實名登記乘車二維碼」，獲取個人健康狀況和所乘車輛資訊，並向駕駛員出示後方可上車。下車前，乘客需掃瞄下車門玻璃上的「武漢市實名登記乘車二維碼」，向隨車管理員出示後方可下車。

乘坐地鐵出行時，按照「一站一碼、一車廂一碼」的安全管理要求，在進站安檢前，須掃瞄站內「武漢市實名登記乘車二維碼」獲取健康狀況和車站資訊，向安檢員出示後方可乘車；到站下車前掃瞄車廂內「武漢市實名登記乘車二維碼」。BRT（巴士快速交通系統）參照地鐵模式進行安全管理。

未取得湖北健康碼「綠碼」的外省來鄂來漢人員，可憑外省健康碼乘坐巴士和地鐵，同樣實行實名登記、掃碼乘車。為最大限度減少易感人群的風險，倡導65歲以上老人以及非必需出行人群暫不乘坐公共交通工具出行。

（長江日報）