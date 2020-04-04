【新冠肺炎】武漢新增1本土病例　患者居家隔離曾收包裹後不洗手

國家衛健委最新公布內地周五（3日）共新增19宗確診病例，其中18宗均為境外輸入病例，唯一一宗本土病例是在湖北武漢。 據武漢衛健委的消息，該名湖北武漢的病例是無癥狀感染者轉為確診。患者雖然自1月23日起就一直居家隔離，但期間曾多次到屋苑門口領取食品及速遞，事後有數次沒有洗手。 由於患者所居住的大廈曾有確診病例，當局不排除是社區感染。

內地民眾居家隔離時，只能在屋苑門口領取日常生活用品及速遞包裹。（中新社）

患者居住在硚口區榮華街建國社區的一個屋苑，並自1月23日起就一直居家隔離。惟患者自2月20日起，曾經多次前往屋苑門口領取團購得來的食品和速遞，每次將其拿回家後都沒有消毒處理，領取物品時亦沒有戴手套，甚至有幾次沒有洗手。

武漢衛健委指，患者在1月23日至3月29日均無任何不適，亦無醫院門診就診史。及至3月30日，患者獨自駕車前往醫院體檢，其後在4月1日的病毒檢測結果就呈陽性反應。社區方面隨即安排患者送至酒店隔離，並在翌日下午送至醫院就診。經專家會診，結合患者的臨床表現、胸部電腦掃瞄及病原學檢測結果，患者在周五被訂正為新型冠狀病毒肺炎確診病例，臨床分類為普通型。

（綜合報道）