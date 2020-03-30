【新冠肺炎】內地新增確診病例31宗：境外輸入30宗、甘肅本土1宗

自武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在內地的疫情得到控制，據國家衛健委今天（30日）消息，截至周日（29日）24時，內地31個省份報告新增31宗確診病例，其中境外輸入病例30宗，本土病例1宗（甘肅1宗）；新增死亡病例4宗（湖北4宗）；新增疑似病例17宗，均為境外輸入病例。

此外，周日（29日）當日新增治癒出院病例322宗，解除醫學觀察的密切接觸者1575人，重症病例減少109宗。境外輸入現有確診病例630宗（含重症病例19宗），現有疑似病例165宗。累計確診病例723宗，累計治癒出院病例93宗，累計死亡病例0宗。

內地新冠肺炎疫情日漸趨緩。（資料圖片）

截至29日24時，據31個省份報告，現有確診病例2396宗（含重症病例633宗），現有疑似病例168宗。累計確診病例81470宗，累計治癒出院75770宗，累計死亡3304宗，累計追蹤到密切接觸者704190人，尚在醫學觀察的密切接觸者19235人。

湖北新增確診病例0宗（武漢0宗），新增治癒出院病例317宗（武漢315宗），新增死亡病例4宗（武漢4宗），現有確診病例1733宗（武漢1726宗），其中重症病例601宗（武漢597宗）。

累計治癒出院病例62882宗（武漢45733宗），累計死亡病例3186宗（武漢2547宗），累計確診病例67801宗（武漢50006宗）。新增疑似病例0宗（武漢0宗），現有疑似病例0宗（武漢0宗）。

連日來，中國新增確診病例大多為境外輸入。（AP）

至於新增的1宗本土個案，據甘肅衛健委官網29日消息，該宗確診病例為湖北輸入，曾於1月14日由蘭州去湖北省咸寧市老家，3月22日自駕車從湖北省咸寧市持湖北健康碼「綠碼」返蘭，而咸寧市屬疫情低風險區。

這名病例隨後在3月23日到達蘭州所居小區門口，由社區工作人員專門安排轉運至七里河區集中留觀點醫學隔離觀察，並在隔離期間做了相關檢查。

根據流行病學史及CT檢查結果，3月28日確定為疑似病例。但隔天經核酸檢測，結果為陽性。病例目前在甘肅省級定點醫院住院隔離治療，病情平穩。

（綜合報道）