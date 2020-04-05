新冠肺炎｜網傳武漢城管大鬧社區拒配合檢疫　聲稱「央視都不怕」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。近日內地網上傳出片段顯示，武漢一名疑似城管人員強闖社區，不配合「掃健康碼」的防疫工作，更當街辱罵女性防疫工作人員，並聲稱「你把中央台叫來我都不怕」，引發網民聲討。 對此，江漢區政府辦公室發布消息指，涉事的3名協管員已被辭退。

網傳片段顯示，一名上身穿制服、下身穿破洞牛仔褲的男子用手指着現場的多名防疫人員，並言辭辱罵其中一名女子；而他身旁同樣身着制服的男子則出言為其袒護。

有男性防疫人員為同事抱不平，質問「你罵女生對不對？」被罵的女性防疫人員則表示，這名男子不肯「掃碼」，不配合防疫工作，還想要動手。警察到場後，男子仍然繼續辱罵女性防疫人員。面對防疫人員表示已全程錄影，他便挑釁「你發（到網上）啊，發啊」。

影片傳上網後引發網民批評。不少人指責當事男子「素質差」、「吊兒郎當」、「怕又是哪顧來的臨時工」：

「這動作就是吃軟怕硬的混混。」 「林子大了甚麼鳥都有。」 「抱歉，部份城管素質確實很低。」 「湖北的基層問題暴露好多啊。」

武漢市江漢區政府辦公室官方微博今天（5日）發文表示，區指揮部高度重視事件，責成民意街工委調查處理。經核實，4日中午，3名街道聘請的協管員何某某、黃某、顏某，經過民意街友誼社區封控卡口時，與值守人員發生衝突，並辱罵值守人員。事發後，民意街工委辦事處主要領導第一時間向值守人員表達歉意。當晚，民意街工委和紀工委按程序對3人作出辭退處理。

江漢區政府表示，涉事3名協管員已遭辭退。（微博截圖）

上述微博稱，區指揮部要求各街道各部門繼續嚴格小區封控措施，加強工作人員教育和管理，堅決克服工作中疲勞、鬆懈、麻痺思想。

不過，仍然有不少網民不接受處理結果，認為辭退不足以震懾這種擾亂公共秩序的行為：

「光辭退是不夠的吧！」 「呵呵，不足以平民憤，這個處罰太輕。」 「別問，問就是臨時工已辭退。」 「領導沒責任嗎？」 「辭退了，再找幾個新的繼續？」

內地協管員並不等同於城管，城管是具有編制的行政執法人員，但協管員只能勸阻違法行為和協助城管執法，不佔用人事編制，起初是解決下崗職工再就業的公益性崗位，解決了政府在人事編制不足、財政能力有限等困難下，擴大行使公共事務職能的需要。

（綜合報道）