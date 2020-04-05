【新冠肺炎】研究指武漢貓群或受感染　論文作者：尚無貓傳人證據

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。武漢病毒研究所研究員石正麗、華中農業大學金梅林等近日就發表未經同行評審的研究報告「SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation」初稿，發現疫情在武漢市大規模爆發後，當地的貓群亦有感染病毒。 研究在內地引起不少討論，論文作者金梅林接受傳媒採訪時澄清，目前尚無「貓傳人」的證據，民眾不用過度擔心，更不要遺棄貓。

主人是新型冠狀病毒肺炎患者的貓隻，病毒檢測的數值亦相對其他較高。（網上圖片）

金梅林接受內媒《紅星新聞》採訪時表示，其研究報告被傳媒解讀為「14.7%的貓已感染」並不準確。她指出，調查取樣範圍僅為武漢地區高風險來源的貓，比如這些貓與新冠患者有過密切接觸，或與相關傳染源有過接觸的樣本。

據了解，研究人員對武漢符合樣本條件的143隻貓的血清作研究，包括疫情爆發後102份樣本，爆發前的39份樣本，以及2份作為驗證交叉反應的貓傳染性腹膜炎的高免血清。研究發現，以疫情爆發前的39份樣本作為對照設置閾值，疫情爆發後的102份樣本中的15份，14.7%呈陽性。即在調查樣本中，14.7%的貓血清檢測到新冠病毒RBD-ELISA抗體。

研究發現，貓主人為新冠肺炎確診患者的3隻貓的中和抗體效價最高，分別為1/360，1/360和1/1080，這表明高中和抗體滴度可能是由於貓與新冠肺炎患者密切接觸所致。

金梅林指出，調查取樣範圍僅為武漢地區高風險來源的貓，比如這些貓與新冠患者有過密切接觸，或與相關傳染源有過接觸的樣本。（中新社）

傳播風險有限

金梅林指出，目前研究表明，病毒是由病人或病毒的污染物與貓密切接觸後，傳染給貓的，而目前尚無證據證明貓感染新冠病毒後又能傳染給人。自然感染狀態下，貓身上即使檢測出新冠病毒核酸陽性，鑑於其適應性和侵染性的局限，其傳播風險也是有限的。

她又指，對於貓可感染新冠狀病毒，民眾不用過度擔心，更不要遺棄貓，要科學、理性對待。