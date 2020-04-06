新冠肺炎｜青島社區對外籍隔離者「一對一服務」　網民批卑躬屈膝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，內地網絡日前瘋傳一則青島義工「一對一服務」外籍隔離人員的影片，片中兩名外籍人員返回青島住家居家隔離，義工劉燕（化名）則幫他們購買食物、飲品和寵物用品等，她表示這樣的工作很忙，「我自己都顧不上吃飯，也得先把他們的飯解決了。」 對於這則影片，不少網民批評這樣的做法是對外國人「卑躬屈膝」。當地防疫指揮部則回應稱，政府並未出台文件明確規定提供「一對一服務」，而是社區提供的「人性化」服務。

據《新京報》報道，這則影片出自3月24日嶗山區當地電視台的新聞聯播節目。片段傳上網後，有網民質問：為何這兩名外籍人員可以不集中隔離，而是居家隔離？義工幫忙購買的物品是由當地政府買單嗎？這樣一對一的義工服務是否也會為其他返青島的隔離人員提供？

青島市嶗山區金家嶺街道疫情防控指揮部向《健康時報》介紹，影片中的外國人入境時是可以居家隔離的時期，集中隔離是後來的規定。「一對一服務」具體要看其所居住的社區。購買物品的費用都是由這些外籍人員自己承擔，義工只是「幫忙跑跑腿」。對於集中隔離人員的合理訴求，相關工作人員也會盡力滿足。

山東大學2018年學伴活動現場。（網絡圖片）

不過，官方回應並未釋出網民的疑慮。有網民批評當地做法是「跪上癮了」、「居然還當新聞宣傳」，還有不少人聯想到山東大學此前的「學伴活動」，質疑山東為何頻出類似事件：

「這個志願者表情看起來很驕傲自豪呢」 「洋大人神聖不可侵犯」 「擅長配對，去年的留學生配對服務大家還記得嗎」 「山東真的是特別喜歡洋人」 「山東人民對於外籍人員太過熱情」

早前2019年，山東大學被指為每個留學生配3個異性學伴。有網民直斥這是為留學生「拉皮條」（即扯皮條、做馬伕）。不過，山東大學就指此事遭到「惡意曲解」，稱學校中外學生互為學伴，全部為自由報名。「『學伴』施行後，受到學生的歡迎，報名積極，學生回饋也比較好。」

（綜合報道）