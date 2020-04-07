男子在長城牆磚刻「四川」二字　被拘五日罰款200元

內地著名景點八達嶺長城景區近日出台《八達嶺長城景區破壞文物行為懲戒辦法》，對於破壞文物和造成嚴重社會影響的不文明旅遊行為，將被納入「黑名單」限制購票參觀，《懲戒辦法》自4月6日起正式實施。 新法實施首日上午，即有一名男子因在長城牆磚刻「四川」二字，而被拘留五日，並罰款200元（人民幣，下同）。

《八達嶺長城景區破壞文物行為懲戒辦法》自4月6日起正式實施。（中新社）

據介紹，八達嶺長城景區新出台的《懲戒辦法》，是依據《文物保護法》、《風景名勝區條例》、《長城保護條例》等法律法規結合自身實際情況修訂的，適用對象包括對長城主體和與主體有關的城堡、關隘、烽火台、敵樓等附屬建築及其它相關文物造成破壞的遊客和旅游從業人員。

《懲戒辦法》規定，對刻劃、故意損壞等七類破壞文物行為給予相應的行政處罰，構成刑事犯罪的，交由公安機關依法處置。對於破壞文物和造成嚴重社會影響的不文明旅遊行為，還將根據有關法律規定，納入旅遊不文明行為記錄，限制購票參觀。遊客不文明行為記錄「黑名單」將定期對社會公佈，加大曝光力度，強化社會輿論監督。而一旦被列入「黑名單」，在五年內無法再預約門票。

刻劃、故意損壞等七類破壞文物行為會受行政處罰

八達嶺特區辦事處綜治辦主任張偉介紹，在4月6日，即《懲戒辦法》實施首日上午10時25分左右，工作人員巡邏時發現一名男子正在刻劃長城牆磚，一名男子望風掩護，並已經刻上「四川」二字。工作人員立即上前製止並上報管理部門。

目前，公安機關根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十三條規定，因故意破壞文物，對刻字者作出行政拘留五日並罰款200元的處罰。八達嶺景區依據《懲戒辦法》第六條規定，將刻劃男子及同行掩護人列入了景區「黑名單」，限制其購票參觀資格。