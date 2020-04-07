內地景區重開　赤膊男登長城疑小便受查　網民：管不住就割了吧

2019冠狀病毒病（COVID-19）在內地肆虐多時，最近疫情緩和之際，多個景區重開吸引民眾趕至，卻連環爆出不文明行為！繼早前有女遊客在長城城牆上刻字後，周日（5日）又再傳出一名男子在長城脫去上衣疑似小便的照片，旁邊更有戴口罩的小孩在玩。八達嶺特區稱已知悉事件，正聯同警方調查及取證，發現有違法行為會嚴厲處理。因應景區重開後多次發生破壞文物行為，八達嶺已規定法規，違者會列入黑名單限制入內並對外公布。

周日一張照片在微博瘋傳， 一名男子疑在長城上小便，當局已聯同警方調查。（微博圖片）

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正所謂「不到長城非好漢」，但在長城角落上小便卻絕非好漢所為。因應疫情緩和，內地多個景區重開，遊客更在清明假期逼爆黃山，導致景區要緊急關閉，連日來又傳出許多不文明行為。周日網上流傳一段發生於長城的影片，一名男子在城牆角落脫去上衣赤着膊，用來遮住屁股，雙手似在觸摸下半身，整個動看似在小便，他附近還有戴口罩的小孩在玩。

影片激怒了許多微博網民，大呼「管不住就割了吧」、「狗都是靠著牆撒尿」。不過有網民認為不能太快下定論，因為沒看到有尿液射出，「如果是小便地上會看到尿」，又推測他是在「曬太陽背對陽光看手機」。

事件觸動管理長城的八達嶺特區，當局稱已留意相關的不文明行為影像且高度關注，正配合警方調查取證。繼早前有女子在城牆刻字，現在又發生疑似小便事件，當局制定了《八達嶺長城景區破壞文物行為懲戒辦法》，對7類破壞文物行為，例如刻畫、故意損壞等會報警處理，並將涉事者列入黑名單，未來會禁止進入景區，並且會定期公布。

景區重開後缺德行為重現，出事的還有位於河南開封的古馬道遺址博物館，因應景區現時對遊客免費開放，但入園時間限制在早上9時到下午3時，每天都有大量遊客無法進入。4月4日，竟有一批人從博物館北側的城牆爬牆入園，當中更有許多家長帶小孩爬牆。連牆上的保安都忍不住質問這些劣質家長：「你們家長就這樣教小孩，你們小孩摔着怪誰？」。