廣州熊孩子掰斷14輛豪車車標　家長道歉賠錢　網民焦點很奇特

內地網絡今天（7日）熱傳一段對話截圖，稱北京某屋苑的兩個熊孩子把其他業主合計12輛平治（Mercedes-Benz）和2輛邁巴赫（Maybach）豪車的車標折斷藏在家中，孩子的家長知道後，在業主群組賠禮道歉並聯繫賠償事宜。內媒核實後指出，事發地點為廣州番禺而非北京。

網傳對話中的照片可見，屋苑內數輛車的車標不翼而飛，原來是一戶人家的2個熊孩子徒手掰斷藏於家中，家長得知後趕回家，找到多枚平治車標和邁巴赫車標，遂在群組內道歉表示，車標是硬生生折斷，要全部換新，為了盡快賠償損失，想直接聯繫各位車主。家長還在群組內發布了兩個孩子跪下的照片，表示要他們先跪下給鄰居道歉。

網傳對話中的照片可見，屋苑內數輛車的車標不翼而飛。（網上圖片）

不過，對話另一頭的屋苑業主們倒是覺得有趣，紛紛表示「還好，我家沒有邁巴赫」、「以後還是買寶馬安全些」「你兩個兒子太搗蛋了😆」等，就連受損車主都不拘言笑，群組內的氣氛看上去依舊輕鬆融洽。

屋苑物業管理方面則表示，涉事業主之間已經協商解決，達成和解。孩子的父親表示願意賠償損失，由於當事人是未成年人，業主們也希望低調處理，並表示不方便接受採訪。

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而事件也引發內地網民熱議，有些網民批評家長疏於管教，也有網民指出，一個邁巴赫車標要價或高達人民幣數萬至十幾萬元，甚至夠買一部便宜的私家車，「家長損失大了」。不過，更多網民的焦點則放在了當事人的家境：「這小區都是有錢人呀，處處豪車」、「看孩子跪的地方，家境不錯」、「人家這條件咱們這些平頭老百姓也不用擔心，都不是事」。

更多網民熱議：

「又一個混世魔王出世了！」 「他們群裏氛圍感覺也還是很好玩的😂😂都是比較明事理的，孩子應該長記性了😂😂」 「懷疑是父母讓他們幹的，目的是多交幾個朋友。。。」 「幸好生在有錢人家」 「這兩個寶寶真有品位，父母也有擔當」

（綜合報道）