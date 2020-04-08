【抄襲Air Jordan】中國喬丹體育終審敗訴　25類商標及圖形被撤銷

最高人民法院今日（8日）就美國Air Jordan品牌狀告中國喬丹體育公司商標侵權案做出終審裁決，喬丹體育敗訴，25類商標和圖形被撤銷。

喬丹體育25類商標和圖形被撤銷。（網上圖片）

《邁克爾·傑弗裏·喬丹、國家知識產權局商標行政管理（商標）再審行政判決書》表示：被訴裁定、一審、二審判決認定事實和適用法律均有錯誤，應予撤銷。終審結果是喬丹體育敗訴，撤銷了25類「喬丹+圖形」商標。

判決內容包括，撤銷「北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1575號」行政判決；撤銷「北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9172號」行政判決；撤銷「原國家工商行政管理總​​局商標評審委員會商評字〔2014〕第052424號關於第6020578號『喬丹及圖』商標爭議裁定」；由國家知識產權局對第6020578號「喬丹及圖」商標重新作出裁定。

左為喬丹體育，右為Air Jordan。（資料圖片）

侵權糾紛始於2012年

前NBA球星Michael Jordan（米高佐敦）及Nike旗下以Michael Jordan命名的同名品牌「Air Jordan」與「喬丹體育」的侵權糾紛始於2012年。當時，Michael Jordan指喬丹體育未經許可，利用其中文名來做生意，同時還使用Michael Jordan作為球員時穿的球衣號碼「23」，炮轟：「訴訟關乎原則問題，也是為捍衛自己的名字，與錢無關。」

不過，當時法院一、二審判決均指「喬丹」僅為美國的一個普通姓氏，與Michael Jordan沒有必然關係，而工商行政管理總局亦裁定「喬丹」可以維持商標。其後，Michael Jordan對相關裁決上訴，但曾被裁定上訴理據不足而駁回。

Michael Jordan（米高佐敦）及Nike旗下以Michael Jordan命名的同名品牌「Air Jordan」與「喬丹體育」在中國的侵權糾紛長達9年。（網上圖片）

「喬丹體育」反控告「Air Jordan」

時至2016年12月，最高人民法院宣判Michael Jordan就控告「喬丹體育」涉嫌侵犯其姓名權案上訴得直，Michael Jordan才得以搶回內地譯名「喬丹」的商標。

「喬丹體育」其後亦曾反控告「Air Jordan」，稱其擅自將享有註冊商標專用權並具有很高市場知名度和識別度的「喬丹」標識用於推廣、銷售其運動鞋商品的廣告，侵害商標專用權，要求對方停止授權、索償30萬元人民幣，且需要公開道歉。