【新冠肺炎】武漢方艙醫院完成使命　改造變回體育館需2千萬元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，此前的「重災區」湖北武漢今日（8日）正式解封，恢復對外交通。而此前專門收治新型肺炎病情較輕患者的十多間方艙醫院，早前因為患者減少，已全部關閉。 內媒《財經》雜誌近日報道指出，其中一間被改造為方艙醫院的武漢洪山體育館，其館長透露，體育館處於暫時休艙狀態，目前還未能採取補救措施重新改造，而且日後裝修變回體育館的更需要花費2000萬元（人民幣．下同）。

武漢洪山體育館改造成方艙醫院。（新華社）

報道引述武漢洪山體育館王美萍介紹，該館於2月5日改裝成首批方艙醫院之一，收治新冠肺炎輕症患者。34天後，最後一批49名患者在3月10日離開洪山體育館。

送走病人後，王美萍得到的通知是暫時休艙，她指這意味著館方沒法採取補救措施重新恢復體育館，不知道還需要等多久，「現在能做的只有開門通風，沒法清理，沒法修復改造。」而在等待重新裝修期間，王美萍等人向上級主管部門上交了一份材料，初步說明需要改造的地方以及花費約為2000萬元。

3月23日，洪山體育館的部分負責人曾進入館內，看看作為「戰場」之一的體育館情況如何。其中一位負責人在當天發了4張館內照片，並附言稱「場館損壞了。」

報道稱，在這些照片中可見，因持續消殺，地面被腐蝕了，不規則的銅銹色成為館內大理石地面的一部分。一樓場館內約600張床鋪還擺放在原地，還有通過鑽孔固定在地板上的隔板。由於體育場館對地面的要求很高，業內人看到後感到心痛。

據介紹，洪山體育館是一座34年球齡的場館，1年前耗資接近2億元做了整體升級改造。王美萍說，「我們選的地板、大理石地面都是最好的，從場館設備到房間內的桌椅，都是按照最高標準提升改造。」

洪山體育館武昌方艙醫院在3月10日已經休艙。（新華社）

完成使命的方艙醫院退出後，如果恢復這個體育館，需更換被損壞的設施，單是重裝地板及大理石地面就需要花費幾百萬元。而武漢首批方艙醫院中，至少有7家涉及體育場館也正面臨著相似的困境。

此外，王美萍也在擔心市民什麼時候願意來體育館，「前幾天，想請保潔人員稍微清理一下體育館內部，但被拒絕了。我們的工作人員都拒絕進入體育館，更何況是想來運動的人。」但她認為，當務之急是還盡快啟動體育館改造，「當初改造體育館時，一位對接領導說，『我們怎麼樣從你們手上拿的，就會怎麼樣還給你們』」。王美萍希望這件事能夠兌現。

+ 4 + 3 + 2

據悉，在疫情爆發期間，武漢全市實際投入使用的15間方艙醫院，共收治超過1.2萬名新型冠狀病毒肺炎輕症患者。方艙醫院是解放軍野戰機動醫療系統的一種，也應用於各種應急救治。「方艙醫院」一般由醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成，是一種模塊化衛生裝備，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能。

由於機動性好，展開部署快速，環境適應性強等諸多優點，方艙醫院在內地汶川地震、青海玉樹地震等緊急醫療救援任務也出現過。

（《財經》雜誌）