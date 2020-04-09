鍾南山手辦人偶等周邊產品淘寶熱賣　內地商家承認未獲授權

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情期間，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山是前線抗疫的領軍人物，被視為醫學界權威。內地市民對他十分尊重和喜愛。 內媒近日報道，淘寶等網站出現各種鍾南山的周邊商品，多為手辦人偶、雕塑等工藝品。有律師對此表示，通過網上銷售與他人肖像相關的產品，屬於以盈利為目的侵犯他人肖像權的行為。

內地網購平台出現鍾南山手辦人偶。（網上圖片）

報道稱，有內地網民曬出在二手商品平台「閒魚」和網購平台淘寶上的商品信息：「致敬鍾南山院士，紀念版手辦，數量不多，想要的朋友要抓緊了。」根據商家描述，該手辦「嚴格按照1：24 、1：18、1：6的比例來做的真實人物，關節可以活動」，其售價大多從一百元（人民幣．下同）到幾百元不等，也有人索價數千元。

另有商家稱，鍾南山手辦人偶的價格為700元3個，已經接到大量訂單，「倉庫有點忙不過來」。但這名商家承認，這些模型並沒有得到過合法授權。

內地網購平台出售鍾南山頭像掛牌吊墜。（網上圖片）

此外，有商家在銷售鍾南山頭像的周邊產品，包括根雕、木牌、印花T恤等多種產品。其中銷售根雕的商家打出廣告「鍾南山抗疫題材根雕，歡迎來圖訂制」，報價300元。

也有人製作鍾南山院士頭像的檀木掛牌吊墜，報價70元，並稱「製作掛牌是對鍾院士表達尊敬的心情」。出售印花T恤的商家則稱，有不少人向其訂製印有鍾南山照片的T恤，價格從20元到45元不等，並指「一些阿姨穿著這個衣服當隊服，去跳廣場舞」。但他們同樣承認並未得到任何授權。

商家承認未獲授權，而且要「低調限量發售」。（網上圖片）

有內地律師表示，商家未經授權利用鍾南山的肖像製作商品盈利，涉嫌侵權，建議商家應該及時下架該類商品。律師還稱，鍾南山可以要求其排除妨害以及賠償相應的經濟損失。

據悉，目前在淘寶和閒魚上已經無法通過「鍾南山」三個關鍵字搜索到上述手辦等周邊商品，平台客服表示，因為此類商品涉嫌侵權，已被強制下架。

（新京報）