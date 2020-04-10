【新冠肺炎】海底撈漲價遭批　恢復原價兼道歉　網民：退差價嗎？

內地新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，許多餐飲店陸續恢復堂食。惟大型連鎖火鍋店海底撈在恢復堂食後「價增量跌」（價格上升且菜品份量減少），引起大批食客不滿。 「民怨」沸騰之下，海底撈官方微博周五（10日）發文道歉稱，此次漲價是公司管理層的錯誤決策，並表示將內地門店菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。

受疫情影響，海底撈大陸門店今年1月26日起全面停業，直到3月12日各家門店才陸續恢復營業。近日有內地網民曬出在海底撈消費的帳單：「血旺半份從16漲到23元（人民幣．下同），八小片；半份土豆片13元，合一片土豆1.5元，自助調料10塊錢一位；米飯7塊錢一碗；小酥肉50塊錢一盤，過分了啊。」

對此漲價一事，海底撈相關負責人早前接受內媒採訪時證實，漲價是受疫情及成本上漲影響，但整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價。而在海底撈之後，部分餐飲業者也趁機以各種理由宣布漲價。

海底撈發布致歉信稱，漲價是公司管理層的錯誤決策，門市菜品價格恢復到疫情停業前標準。（微博）

不過礙於輿論壓力，海底撈最終還是選擇「跪低」。海底撈周五在其官方微博發布致歉信。致歉信表示，海底撈門店此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益。對此海底撈深感抱歉。自即時起，內地門市菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。

海底撈漲價後又恢復原價的舉動再次引起網民熱議：

「這才是我認識的那個顧客至上的海底撈。」 「好的，原諒你了。」 「態度還蠻好，但是我還是頭一次見因為漲價道歉的。」 「可能只是免費的營銷手段，大大賺了一波好感。」 「那之前漲價的可以退差價嗎？」 「漲價勢必要損失一部分客源，看海底撈的反應，很在乎損失的客源。」

海底撈早前發布的2019年年報顯示，去年營收高達人民幣265.56億元，同比增長56.5%；凈利23.45億元，同比上升42.4%。但內地券商中信建投早前發表的報告估算，海底撈今年營收將因疫情損失約50.4億元，凈利損失約5.8億元。