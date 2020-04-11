四川大熊貓深夜獨自玩「吊球繩」　7小時後被發現勒頸窒息亡

4月9日，四川中國保護大熊貓研究中心臥龍神樹坪基地一隻8個月大的名叫「祿祿仔」的雌性大熊貓因玩具吊球繩纏繞頸部，意外窒息死亡。

中國大熊貓保護研究中心（下稱「熊貓中心」）官方微博周五（10日）晚間發布《關於大熊貓「祿祿仔」死亡情況說明》指出，「祿祿仔」出生於2019年8月10日，周四（9日）凌晨2時左右，「祿祿仔」在神樹坪基地幼兒園室外運動場獨自爬到有吊球玩具的木架上玩耍，隨後幼崽將繫吊球的繩子纏繞在自己身體上，開始出現掙扎行為，數分鐘後幼崽停止掙扎，不幸死亡。

「祿祿仔」因玩具吊球繩纏繞頸部，意外窒息死亡。（影片截圖）

工作人員：誤以為掛在木架上休息

熊貓中心指出，由於事發深夜，且「祿祿仔」纏繞體位與木架休息體位不易分辨，夜班巡邏人員未能發現異常。當天清晨，神樹坪基地管理處幼兒園飼養員到幼兒園飼養點後，在參觀通道先對運動場內幼崽進行了遠距離查看，看到「多數熊貓寶寶在休息」，也未發現異常，並解釋稱，死亡幼崽背對參觀區，無法看清楚面部，遠看就像掛在木架上休息。

飼養員上午約9時進入貓舍運動場後，才發現「祿祿仔」頸部和前肢纏繞系吊球玩具的繩子，通過接觸和觀察，初步判斷已死亡，隨即通知獸醫；經獸醫查驗確定幼崽已死亡一段時間，採集了樣品送檢。

熊貓中心表示，對大熊貓「祿祿仔」的離去深感痛心，經過這次事件也充分認識到在大熊貓安全管理方面還存在一定疏漏。將從事件中吸取教訓，進一步加強對幼齡大熊貓投放環境富集物品的安全性檢查與評估，徹底排查園區安全隱患；同時，加強夜間值班巡邏，避免此類事件的發生。

（環球網）