有片│熊貓盈盈樂樂首成功自然交配　海洋公園發片報喜冀年內添丁

海洋公園今日（6日）表示，雌性大熊貓盈盈及雄性大熊貓樂樂在今年3月尾開始出現發情徵狀，並於今日成功自然交配，為兩隻大熊貓於九年以來首次成功自然交配。海洋公園冀望今年能為港人帶來「添丁」好消息，並發放牠們的交配片段。 海洋公園發言人表示，大熊貓自然交配十分難得，盈盈成功受孕的機會也會較高，若盈盈成功陀B，牠們的結晶品最快6月下旬出世。

大熊貓盈盈及樂樂今日成功自然交配，為兩隻大熊貓於九年以來首次。（海洋公園提供）

盈盈近月愛嬉水 樂樂聞盈盈氣味

海洋公園表示，自3月下旬起，盈盈開始花更多時間嬉水，而樂樂則在牠的棲息環境留下氣味標記及嗅探盈盈的氣味，相關行為跟大熊貓普遍每年一次在3月至5月期間的發情期吻合，加上盈盈荷爾蒙水平有所變化，因此公園的獸醫及護理團隊確認兩隻大熊貓已進入今年的繁殖期，密切觀察兩隻大熊貓的身體及行為變化情況，並在今早發情高峰期給予牠們自然交配機會。

↓↓盈盈過往多次「食乍糊」↓↓

+ 7 + 6 + 5

保育總監：自然交配受孕機會較人工授孕為高

海洋公園動物及保育執行總監Michael Boos表示，雄性及雌性大熊貓分別在7歲及5歲開始性成熟，盈盈及樂樂於2007年來港，後於2011年開始嘗試自然交配，但從未成功。他續指，牠們經過多年嘗試及學習，今年終成功自然交配，令其雀躍萬分。

Michael Boos解釋，自然交配的受孕機會較人工授孕為高，如盈盈成功受孕，荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象預料最早於今年6月下旬出現，但這些跡象亦可能是假懷孕所致。他期望，今年能為港人帶來大熊貓「添丁」好消息，並為保育大熊貓此易危物種作出貢獻。

將於6月底退休的海洋公園行政總裁李繩宗，一直遺憾任內盈盈未能產下熊貓港B。如果盈盈這次有喜，最快6月可生產，李繩宗有望「標尾會」。（資料圖片／張浩維攝）

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懷孕期不定 要等熊貓出生前十多天才知

海洋公園表示，園方與中國大熊貓保護研究中心專家一直緊密合作，是次成功體現雙方的長期友好合作關係。公園會密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。大熊貓的懷孕期長達72至324天不等，只有在胎兒出生前14至17天左右，才可以透過超聲波偵察確認大熊貓是否真正懷孕。