【有片】傳廣州3尼日利亞人被隔離收繳護照　尼總領事交涉爆衝突

內地微博今天（11日）傳出，3名尼日利亞人被廣州防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並毫不客氣地從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民。 消息引發網民不滿，批評涉事外國人不尊重中國防疫措施和法律制度，認為官方對外國人的脫序行為太過寬容。

網上流傳片段顯示，被指是尼日利亞駐廣州總領事的黃衣非裔男子伸手向幾名穿防護服的防疫人員索要他們手中的護照，但雙方僵持不下，及後他便動手將護照奪走，並轉頭向另外幾名非裔人士反覆確認人數及護照數目。

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另一段影片中，上述搶奪護照的黃衣男子指着一名身穿西服的中國男子，不斷用英文向對方表示，自己是外交代表，對方亦用英文應聲表示同意。及後他又質問為何要「拘捕」幾名其國民，並表示「你正在拘捕他們，你們是警察」。

中國男子則用英文反問「誰被拘捕了？被拘捕的人在哪？」而黃衣男子則不斷大聲重複上述說法，又表示「你正打算拘捕」，其他在場非裔人士亦附和其說法，最終惹笑對方。不過影片就沒有交代事件前因後果。

影片在微博引發熱議，不少中國網民批評片中奪取護照的非裔男子，也批評官方對外國人態度軟弱：

「這還是在中國的土地上，不敢想中國人在國外人家地盤上是啥樣。」 「尼日利亞好大的官威」 「這是1920年的外國領事館吧」 「在法律面前不應該是國人和洋人平等？」

據廣州衛健委官方通報，截至4月8日，廣州市共有9宗來自尼日利亞的輸入病例，及3宗尼日利亞輸入病例的關聯病例。由於廣州越秀區礦泉街作為非洲裔人士的聚居地，引發網上一度流傳消息稱，越秀區有多達30萬名非洲裔人士，引發疫情爆發造成社區封閉。當局則澄清指，越秀區共有3462名外國人散居，當中來自非洲的僅有535人，分別是馬里308人及尼日利亞227人，又指越秀區目前加強了社區管控，但是不存在「封村」情況。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報道，由於中國正抵抗第二波疫情，引發對外國人的歧視，廣州出現多宗尼日利亞輸入病例後，當地的非裔即使沒有任何旅遊或接觸史，也要接受到訪住處的檢疫人員檢測；更有許多人在被隔離結束後，即使未發現感染，亦遭到酒店拒絕入住，無家可歸只能流落街頭。

（綜合報道）