北大女生疑遭PUA控制「殉情自殺」　網傳涉事男生父親為銀行行長

繼北京大學助理教授馮仁杰因桃色事件被撤銷教師資格並解聘後。近期北京大學這座中國第一高等學府再次深陷輿論旋渦，起因是一名大三女生疑遭PUA控制「殉情自殺」，而涉事男生的升學經歷也被指違規。網傳男生父親為銀行行長，更有內地網民呼籲紀委介入，查查其有沒有涉嫌貪腐等違規行為。

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內媒《南方週末》12月12日刊出《「不寒而慄」的愛情：北大自殺女生的聊天記錄》一文引發熱議。文章稱，北大法學院大三學生包麗與同校政府管理學院大四學生牟林翰相戀，但在10月9日，包麗服藥自殺，致腦死亡。

文章稱，11月7日，包麗母親查看女兒與男友牟林翰的微信聊天記錄，認為找到女兒輕生的真相：男友責怪女兒不是處女；女兒將男友微信備註名改為「主人」；男友讓女兒在身上紋「我是牟林翰的狗」；男友同意分手，但前提是女兒去做絕育手術，並孤獨終老，不找任何男生。

對於這些聊天記錄，多家媒體均將此事指向牟林翰很可能在對包麗實行一種類似於「PUA」的控制，被指是一種毀人心智，殺人無形的情感操縱。

PUA（Pick Up Artist）原意是「搭訕藝術家」，原指男生通過系統化學習、實踐並不斷自我完善情商的行為，後泛指會吸引異性、令異性著迷的人及其相關行為，逐漸演變成網上學習交流「約炮」的代名詞。部分人以傳授PUA教程為名，在網上大肆傳播淫穢色情訊息，或從事詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動。

據澎湃新聞網稱，牟林翰在最新回應中指，包麗自殺後，已接受過警方的問詢，強調警方已經結案。他不認為自己的行為是對女友精神控制，「我不明白什麼是精神控制」。

牟林翰自稱和女友戀愛一年，也曾見過包麗的母親。網絡有關的質疑是對他的惡意揣測。他還說，作為男友，女友自殺跟他有一定責任的。對微信聊天記錄，他稱有些離譜。包麗母親則稱，希望牟林翰受到懲罰。

北大政府管理學院官網顯示，牟林翰為2015級本科生，參加2019年研究生推薦免試專項計劃。他曾是北大學生會第34屆執委會副主席、三好學生、學生會體育部長、學院學生會外聯部部長。包麗則曾任北大學生會文藝部部長，是學生會第35屆執委會主席團候選人。

隨着輿情的發酵，牟林翰被指升學北大的經歷被指出現違規。網傳牟林翰2015年高考，取得中國人民大學自主招生降20分、北大博雅招生將30分的資格，同樣也過清華大學領軍計劃山東省初審。他還於2019年研究生推薦免試，走的是「專項計劃」——校學工部推薦的社會工作表現突出的「學工直升」、「學工選留」，校團委推薦支教學生，藝術團和體育教研部推薦的藝術、體育特長生等。

另外牟林翰還被指雖然是山東人（北京戶口），但以韓國留學生身份進入北大讀本科。看似學習成績優異，但牟林翰曾自稱「我就是不愛學習」，「風采展示主要靠臉」等。

而獲得如此「捷徑」，牟林翰被指與其父分不開。網絡扒出的信息指，其父現為中國進出口銀行山東省分行黨委書記、行長牟毅。更有網友呼籲紀委介入，查查其有沒有涉嫌貪腐等違規行為。不過，這些說法尚未獲得證實。