【鮑毓明性侵養女案】鮑毓明辯稱有婚約　涉事少女：性侵是事實

山東煙台上市公司杰瑞集團原副總裁、中興通訊前獨立董事鮑毓明涉性侵養女案件曝光後，引起內地輿論沸騰。其後，鮑毓明雖然沒有否認曾與養女蘭兒發生關係，但就以9段手機屏幕錄像為證，指收養蘭兒之初已與她及其母親達成協議，待蘭兒18歲長大後兩人會結婚。對此，蘭兒向內媒回應表示，無論鮑毓明如何辯解，都無法改變性侵她的事實。 煙台警方稱將嚴格依法辦案。最高人民檢察院官方微博今天（13日）發布消息稱，最高檢、公安部已派出聯合督導組赴山東，督導該案辦理工作。

4月11日，「被指性侵養女」事件當事人鮑毓明向傳媒提供9段手機屏幕錄像，內容是從2016年至2017年的兩年多時間，疑似與「養女」蘭兒的對話記錄。對話中，蘭兒多次提到「親愛的」、「結婚」等親密內容，還提到讓鮑毓明等她兩年，二人還約定去拍婚紗照。不過該對話記錄真實性尚待確認。

山東杰瑞集團高層鮑毓明。（網絡圖片）

鮑毓明還同時提供一份書面回應，否認其與蘭兒是養父母關係，並稱去年年初，他還給蘭兒買了訂婚戒指，但未明確回應兩人是否發生過性關係，也沒有回應戀童癖影片一事。

蘭兒：不排除鮑「自己跟自己對話」

對此，蘭兒今天（13日）向《澎湃新聞》表示，這兩天她都在積極配合警方做筆錄，尚未看到鮑毓明發布的詳細聊天記錄，但無論鮑毓明如何辯解，都無法改變性侵她的事實，而她現在唯一能做的，就是配合警方完成調查，盡快讓不法分子接受法律制裁。

蘭兒還表示，她聊天軟件QQ的帳號是鮑毓明用他的身份資料註冊，他知道密碼，此前也經常登入檢查聊天記錄等，不排除鮑毓明「自己跟自己對話」。蘭兒稱，以上資料她都向警方作出過說明。

蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。（微博）

據早前報道，內媒4月8日發佈一條長6分鐘的短片，一名化名為蘭兒的女孩表示自己「被煙台上市公司高管性侵四年」，女孩表示，這名高管是其「養父」，有戀童癖，甚至曾逼迫她看相關影片。該事件迅速引發網絡關注。

據悉，蘭兒來自單親家庭，2015年9月，她的生母將蘭兒「送養」給鮑毓明，鮑以「養父」的身份帶走了蘭兒。蘭兒稱，3個月之後，鮑在其老家天津對她實施了性侵，當時她剛滿14歲。

據蘭兒稱，鮑首次對她性侵後，將她帶到了北京的居所，看着她不讓她出門，並給她播放成人影片，指責她「別人都要做這種事情，就她不知道」等。

傑瑞方面10日早間公告稱，關注到相關新聞報道，4月9日下午，公司已與鮑解除了勞動合同，鮑不再在公司擔任任何職務。中興則回應指，鮑毓明是中興董事會聘請的獨立非執行董事，傳媒報道的屬於其個人問題，公司並不知情。

最高檢公安部派員督導

山東省煙台市公安局芝罘分局官方微博4月9日發布通報，稱2019年4月8日，一女子報案稱，其三年多來被「養父」鮑某某多次性侵，警方於次日立案，檢察部門提前介入。警方稱，認為鮑某某不構成犯罪，遂於2019年4月26日決定撤銷此案，並通知了當事人。

不過，警方稱，此後根據當事人及其律師提供的新線索，警方於2019年10月9日決定再次立案並進行調查。通報最後表示，將嚴格依法辦案。

值得注意是，最高人民檢察院官方微博今天（13日）發布消息稱，最高檢、公安部已派出聯合督導組赴山東，督導該案辦理工作。

（綜合報道）