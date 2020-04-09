煙台上市公司高管被指性侵養女四年　逼養女看戀童癖片「跟着學」

有內媒4月8日發佈一條長6分鐘的短片，一名化名為蘭兒的女孩表示自己「被煙台上市公司高管性侵四年」，女孩表示，這名高管是其「養父」，有戀童癖，甚至曾逼迫她看相關視頻。該事件迅速引發網絡關注。 4月9日，煙台市芝罘區網信中心一名相關負責人表示，該部門已注意到相關輿情，並介入了解。芝罘區公安分局已立案調查，正對案情進行核實。

山東杰瑞集團高層鮑某某。（網絡圖片）

據悉，蘭兒來自單親家庭，2015年9月，她的生母將蘭兒「送養」給鮑某某，鮑某某以「養父」的身份帶走了蘭兒。蘭兒稱，3個月之後，鮑某某在其老家天津對她實施了性侵。蘭兒稱，當時她剛滿14周歲。

據蘭兒稱，鮑某某首次對她性侵後，將她帶到了北京的居所，看着她不讓她出門，並給她播放成人不雅視頻，指責她「別人都要做這種事情，就她不知道」等。

蘭兒稱，2016年開始，鮑某某將她控制在煙台市某公寓內，並逼迫她觀看戀童癖視頻。蘭兒說，鮑某某會逼迫她觀看這種視頻並讓她跟着學，如果不照做會拍她裸照和視頻或者打她，並威脅她不準說出去。

蘭兒提供一張照片上，一塊顯示屏上顯示了歷史視頻播放記錄：2017年10月29日凌晨1時18分至1時35分，有五個視頻播放，標題為「美少女慘遭蹂躪」等。

蘭兒表示，這種情況一直持續到2019年4月，在她生理期發高燒時，鮑某某對她性侵並暴力毆打她，這促使她選擇了報警。

但煙台市公安局芝罘區分局2019年4月26日作出的一份撤銷案件通知書稱，蘭兒被強姦一案，因沒有犯罪事實，決定撤銷此案。

蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。（微博）

蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。2019年10月，她再次報警，終於獲警方立案偵辦。

據內媒今天（9日）披露，涉案人士是煙台杰瑞石油服務集團股份有限公司及其附屬公司（合稱杰瑞集團）副總裁兼首席法務官鮑毓明。資料顯示，鮑毓明自2018年起任中興通訊獨立董事，他在中興通訊的獨立非執行董事任期至2022年3月。除了獨董，他還是中興通訊第八屆董事會審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、出口合規委員會委員。

鮑某某9日接受媒體採訪，他表示，涉及隱私不方便透露，但「事情並不是像蘭兒說的那樣」，事情說起來話長，他「是清白的」。

（綜合報道）