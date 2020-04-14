【新冠肺炎】外交部會見非洲多國駐華使節　盼理解中國防疫措施

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。早前，有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，引發部分非洲國家不滿，尼日利亞眾議長更召見中國駐當地大使表達關切。 中國外交部部長助理陳曉東昨日（13日）集體會見非洲國家駐華使節，重申中方對非友好政策，希望對方理解中國防疫措施。外交部發言人趙立堅同日亦在例行記者會上再次表示，堅決反對任何種族主義、歧視性言行等。

據外交部官網通報，陳曉東昨日上午會見20多個非洲駐華使節，就廣東省疫情防控涉及非洲人在粵境況進行交流。他稱，中國政府的立場和所做工作，重申中方對非友好政策，強調中非友誼在中國和非洲大地深入人心，牢不可破，新冠肺炎疫情暴發後，中非雙方再次團結一致、共克時艱。中方將繼續在力所能及範圍內加大對非洲的支持力度，與非方攜手抗疫，直至取得最終勝利。

外交部部長助理陳曉東。（資料圖片）

陳曉東表示，對一些非洲駐華使節反映的廣州等地疫情防控涉及非洲人境況，中方高度重視，廣東方面正在不斷採取改進措施，依照無差別對待原則落實各項健康管理。他強調中國政府對所有在華外國人一視同仁，非洲朋友在中國一定會得到公平、公正、友好的對待，希望使節們準確理解中方政策舉措，向本國客觀全面講清真相，推動本國政府和民眾全面理性看待此事，也希望非洲國家政府採取必要舉措保障在非中方人員和機構安全及合法權益。

通報指，非洲使節們表示，會如實向本國政府報告​​，並向其在粵僑民通報，配合中方督促指導本國僑民遵守中方法律，做好疫情防控。使節們還強調，非中是好兄弟、好夥伴，目前在廣東出現的一些問題是非中兄弟之間的事情，完全可以通過友好協商加以解決。任何外部勢力，無論出於什麼企圖，採取什麼手段，都無法阻擋非中友好關係發展。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

外交部發言人趙立堅同日亦在例行記者會上指出，廣東方面表示對非洲朋友的關切高度重視，將採取系列舉措，包括按照有關防疫流程，完善優化對外籍人員的醫學觀察和健康管理措施，切實落實無差別對待原則，並提供更多符合外籍人員特點的公共衛生服務和健康防護指引；進一步採取措施，妥善安置陷入困境的非洲人員；同外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言行等。

早前報道，網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持：