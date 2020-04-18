【新冠肺炎】廣西男非法入境越南曾接觸確診患者　潛逃2日後被捕

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。周三（15日），一份名為《關於中國公民韋某勇在越南隔離期間逃脫的情況報告》在網上流傳。這份報告稱，廣西男子韋某勇非法入境越南，在越南北寧隔離點隔離時和確診患者有過密切接觸，於周二（14日）晚脫逃，之後不知行蹤。 消息引發外界關注和擔憂，及至周五（17日）晚上，廣西憑祥市疫情防控指揮部透露，韋某勇已於周四（16日）被抓獲。

網上流傳的《關於中國公民韋某勇在越南隔離期間逃脫的情況報告》。（紅星新聞）

據內媒報道，這份落款為「憑祥市疫情防控指揮部聯防聯控組」的《情況報告》顯示，韋某勇是廣西平果縣人，生於1999年9月，其非法入境越南被抓獲後，在越南北寧隔離點進行隔離。在該隔離點，他與一名確診新冠肺炎患者有過密切接觸。但周二晚上，韋某勇逃離隔離點。越南警方向廣西憑祥市公安局通報了這一消息。

這份報告還稱，韋某勇「有可能潛逃回中國境內，望加強管控」，憑祥市疫向崇左市建議「加強對憑祥邊境各個轄區的排查力度，同時通報友誼關邊檢站、友誼關海關做好協查工作。」同時附有韋某勇的個人護照等基本信息。

韋某勇和確診患者接觸後擅自逃離隔離點的消息，引發外界關注和擔心。及至周五，憑祥市疫情防控指揮部工作人員表示，韋某勇已於前一日被抓獲。但目前對韋某勇的核酸檢測結果還沒出來，因此尚未確認韋某勇是否屬新冠肺炎感染者，如被確診，將按規定通報。

（紅星新聞）