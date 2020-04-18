【新冠肺炎】解說中國抗疫方法　李蘭娟：發熱門診發揮重要作用

內地傳媒《澎湃新聞》與新加報傳媒《聯合早報》周六（18日）共同舉辦視像連線訪談節目，邀請兩國的專家階段性回顧和評價新型冠狀病毒肺炎疫情，並且討論其往後發展的趨勢。

有份出席的中國國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院長李蘭娟指出，新型冠狀病毒不的傳染性很強，加上絕大多數人都沒有接觸過或曾經受感染過，故都是易感人群，因此早發現、早診斷、早隔離、早治療對控制疫情十分重要。

李蘭娟認為，中國在各地特別設置的「發熱門診」，使發熱的病人必須要到發熱門診求醫，如此一來就能做到「早發現」。（中新社）

李蘭娟認為，只有控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群，才能控制疫情。這方面中國在各地特別設置的「發熱門診」就發揮非常重要的作用，因為發熱的病人必須要到發熱門診求醫，如此一來就能做到「早發現」。至於「早診斷」，李蘭娟指基礎就是檢測試劑充足，「由於中國比較早地確定了新冠病毒的基因序列，因而中國很早就弄出了檢測試劑，就可做到早診斷了。」

「早隔離」方面，李蘭娟就稱正是由於中國有防治傳染病的法律，因此可以通過法律手段隔離確診患者與疑似患者，「這就做到了『早隔離』，阻斷了傳染源。」最後的「早治療」，李蘭娟指其可以使輕症患者的病情不會惡化，降低死亡率，同時可以阻斷輕症患者再傳播病毒，有助於控制疫情。

（澎湃新聞）