【新冠肺炎】張軍致函聯合國：中國對國際抗疫合作作出巨大貢獻

《新華社》報道，中國常駐聯合國代表張軍8日致函第74屆聯合國大會主席穆罕默德-班迪、聯合國秘書長古特雷斯和各國常駐聯合國代表，介紹中國抗擊新冠肺炎疫情及同國際社會合作情況。

函件梳理中國抗擊疫情的重大舉措和重要經驗，指中國政府堅持全民動員、聯防聯控，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。經過艱苦努力，3月18日，中國內地首次實現新增本土確診病例和疑似病例零報告。而中方提出「早發現、早報告、早隔離、早治療」的防控要求和「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」的救治要求，實踐證明行之有效。

報道指，函件以詳盡事實展現中方應對疫情的公開、透明、負責任態度。2019年12月27日武漢首次發現不明原因肺炎病例後，中方迅速開展調查，立即開展病原鑑定。2020年1月3日起，中方開始定期與世界衛生組織、包括美國在內的各國以及港澳台地區及時、主動通報疫情信息，共享新型冠狀病毒基因組序列信息。

中國常駐聯合國代表張軍。（資料圖片）

「中國毫無保留地與國際社會分享抗疫信息」

報道又指，函件以數據展現中國為國際抗疫合作作出的巨大貢獻。截至3月31日，中國政府已向120個國家和4個國際組織提供包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助。截至4月7日，中國已向意大利、塞爾維亞等9個國家派出11批醫療專家組。中國毫無保留地與國際社會分享抗疫信息。中方向世衛組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

張軍在函件中表示，戰勝疫情需要各國政府團結協作應對挑戰。中國堅決反對針對任何國家、民族和個人的歧視或污名化行為。面對這場全人類的重大考驗，國際社會必須攜起手來，共同抗擊疫情，推動構建人類命運共同體。