【新冠肺炎】任正非：疫情對華為有影響　料第一季收入目標下降

華為創辦人任正非時隔不到半年後，再次接受美國傳媒《華爾街日報》的采訪。任正非在提到新型冠狀病毒肺炎疫情對華為的影響時，他坦言對生產、銷售、交付是有一定的影響，預測第一季度收入目標有適當下降，但認為年度目標不會有影響。 此外，華為亦有公開1月10日回覆《華爾街日報》的問題，其中就有提到「棉花糖策略」，指其是華為作為一個商業公司的正常溝通策略，「主要的方式，是和平友好，『棉花糖』是打而不痛」。

任正非承認受疫情影響，華為第一季度的收入目標會適當下降。（資料圖片）

任正非指，受疫情影響之下，華為自2月1日開始恢復上班，工期方面沒有延誤，員工已陸續抵達，「從最初70%、80%、90%……逐步到達了一定比例。」但由於仍有些部分地區仍然要封閉隔離，以致會有部分員工未能復工。此外，雖然華為的復工能力可達到90%，但會一些配套廠商的生產數量未能配合，「疫情對他們有影響。」任正非又指，很多小公司、小工廠沒有衛生防疫條件，當地政府不批准復工，需要依靠華為協助解決防疫，幫助說服政府。國際物流的延誤同樣對華為有影響，國際航班數量大幅減少，空運費用上漲3倍至5倍。

另一方面，任正非亦有提到華為在美國的訴訟，他強調「肯定要在法庭上進行抗辯，不能美國司法部說甚麽就是甚麽，它說的並不代表最後的結果。」任正非表示，在過去15個月華為有採取一系列高調舉措，例如他親身接受媒體採訪等，「作用肯定是起到了」，「最初天空是一片漆黑的，我們希望逐漸變成淺灰色，讓社會知道華為是什麽樣的公司，增強對我們的信任。」

任正非表示，華為再過數天就會公布經過審計的2019年財務報表，當中會顯示銷售收入增長接近20%，利潤大幅度增長，「證明了客戶對我們的信任並沒有因為美國對我們打擊而產生影響。」任正非指，今年華為在計劃上比去年還有一定規模的增長，包括研發經費比去年將增長58億美元，將可能超過200億美元。

對於華為自研操作系統及應用生態系統的前景，任正非稱操作系統已經開源、開放，HMS（華為流動服務）將隨著最新推出的P40手機進入市場。任正非承認現時與蘋果、Google相比，HMS仍有不足，但之所以仍會決心進入市場，「我們做這件事情是被迫的，因為沒有安全感，如果還用別人的東西，下次再被別人斷供怎麽辦？是斷供把我們逼上梁山的，我們必須努力去把耽誤的功課補好，否則無法再立足在這片土地上。」

華為回覆任正非的軍方背景爭議，強調任正非並非軍人。（資料圖片）

華為同時公開1月10日回覆《華爾街日報》的問題，當中有提到任正非的軍方背景。回覆指任正非大學畢業後獲分配到「國家建委三局二公司安裝工程二隊」工作，被指是「011基地」的地方實為一間工廠，任正非並非軍人，一直是從事工程相關工作，「1974年調到東北00229部隊承建遼陽化纖廠工程，在基層連隊做技術員，1978年提為工程師」。

回覆並指，任正非制定的一項三管齊下的戰略，以反擊美國在全球範圍打壓華為，包括有與外國媒體溝通、採取法律行動以及技術投入，並且有「棉花糖項目」。回覆稱，該戰略是華為作為一個商業公司的正常溝通策略，所謂「棉花糖」就是「是和平友好，是打而不痛」。

（綜合報道）