【新冠肺炎】黑龍江院內感染原因曝光：患者陪護常在走廊聚集聊天

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，黑龍江省近期更有一名確診的歸國留學生傳染當地人，病毒傳播鏈至今已涉及超過70人，並且間接在當地兩間醫院內引發大規模院內感染，其他病患、陪護，甚至醫護人員都確診，需要排查的名單據報總計達4000人以上。 哈爾濱市第二醫院是其中一間爆發大規模院內感染的醫院，市衛健委副主任柯雲楠近日就在受訪時透露，初步分析是有三大因素所致。

柯雲楠近日在受訪時透露，初步分析是有三大因素導致哈爾濱市第二醫院出現大規模院內感染。（影片截圖）

柯雲楠指，直接引發大規模院內感染的患者，當時尚未被確診，其陪護經常會在走廊休閒區聚集聊天，該處距離護士站很接近。此外，該名患者會需要進行大型輔助設備檢查，因此會離開病區，結果使其他地方受污染。至於第三個因素就是醫院的公共服務設施，比如熱水間、密閉空間的升降機等，都會導致發生院內感染。

柯雲楠認為，醫院方面的責任是「思想上麻痹」，以致於落實相關規定和措施上不夠嚴格，「比如首診負責制，發熱門診把關不嚴格。其次，發熱患者進入病房後，雖然經過會診，但沒有進行核酸檢測。如果當時做了核酸檢測，就能及早發現。」

哈爾濱市第二醫院早前出現大規模院內感染。（黑龍江日報）

柯雲楠亦有介紹醫院在事後的處理措施，包括醫院內所有醫護人員、在院患者、向前追溯兩星期的出院患者都有安排接受病毒檢測，約涉及超過2000人，並已完成第一輪檢測。與此同時，醫院亦封閉病區及停止接收患者，嚴格控制人員出入，並在疾控部門的指導下，安排百多人利用兩天半的時間全面消毒殺菌整個院區。此外，醫院住院部大樓被清空，有基礎疾病的患者轉移到未被污染的內科綜合大樓；符合出院標準、病情較穩定的128名患者則安置在酒店進行集中隔離，並配備有醫護人員，以提供口服藥物以及簡單的醫療設備。

為防止再發現院內感染，柯雲楠指，市衛健委已採取多項措施，有進一步加強首診負責制、患者進入病區後，嚴格執行分區管理、對醫院相關人員進行嚴格管理等。同時，哈爾濱市已建立醫療機構之間交叉互派監管員的政策措施，每個大醫院向另一個醫院派出三名監管員，成員由醫務、護理、院感專家組成，監管醫院落實首診負責制，以加強醫院流程管理。哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部近日也成立專班，通過專家檢查、執法檢查、社會媒體監督多種形式齊抓共管。

（央視新聞）