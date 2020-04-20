【新冠肺炎】哈爾濱疫情再現跨省傳播　繼遼寧後內蒙古出現感染者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中央要求執行「外防輸入、內防反彈」防控策略，不過黑龍江哈爾濱市早前就發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，關聯病例目前至少55宗，並跨省傳播到遼寧及內蒙古。

據內蒙古自治區衛健委通報，4月19日7時至4月20日7時，內蒙古自治區報告新增傳入本土確診病例1例（由黑龍江省哈爾濱市傳入呼倫貝爾市鄂溫克旗）。

此前據遼寧省衛健委通報，4月16日0時至24時，撫順新增1例確診病例，系與哈爾濱87歲確診病例陳某同時期在哈爾濱醫科大學附屬第一醫院住院的患者之女。

哈爾濱市的民眾戴上口罩出門，中央大街人流逐漸增多。（中新社）

這起發生在黑龍江哈爾濱市的聚集性新冠肺炎疫情，被感染人數還在不斷增加。

據澎湃新聞統計，4月9日－4月18日，官方報告的確診病例和無症狀感染者總數已達55例。其中包含多名哈爾濱市第二醫院和哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的患者、患者家屬、醫護等等。

據先前報道，從4月9日至17日，哈爾濱共有50宗病患（32宗確診病例、18宗無症狀感染者）與韓姓女留學生引發的本土疫情傳播有關。韓姓女留學生為境外輸入的既往感染者，將病毒傳染給同住一幢樓的33歲曹姓女子，雙方沒有見面，曹女可能是接觸韓某所污染的環境（如升降機等）致病。曹女再將病毒傳染給男朋友李某、母親王某苓、母親的男友郭某明。

之後，郭某明與王某苓同陳某一家聚餐，87歲的陳某及兩個兒子參與聚餐，被傳染確診。陳某的兩個女兒也隨後被確診。陳某因腦卒中（中風）先後在哈爾濱市第二醫院和哈醫大一院就醫，致使兩院同病區的多名患者、陪護人員和護士被感染。

4月19日上午，黑龍江疫情工作領導小組召開視像例會，會議強調，牡丹江市、綏芬河市要圍繞「內防擴散、外防輸出」防控目標，堅決管住傳播源頭，哈爾濱以及其他市地要協調行動，嚴格落實並因時因勢完善調整管控措施，堅決防止出現疫情關聯病例。

18名幹部及公職人員被追責

值得一提是，據黑龍江省紀委監委17日下發通報，對哈爾濱市近期疫情防控不力的18名中共黨員幹部和公職人員追責問責。通報提及，上述感染事件暴露出哈爾濱市和哈爾濱醫科大學相關職能部門和幹部、公職人員沒有切實履行好責任，疫情管控措施存在漏洞，外防輸入、內防反彈工作不力，對責任人必須從嚴處理。

（綜合報道）