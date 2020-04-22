江蘇連雲港化工廠火災　內媒揭涉事公司欠債千萬：老闆是「老賴」

江蘇連雲港有化工廠昨日（21日）晚上發生火災，現場火光沖天，伴有多下爆炸聲，幸事故中無人傷亡。 目前大火已經撲滅，據內媒披露，涉事企業「連雲港宏興研磨材料有限公司」捲入十多宗民間借貸訴訟，欠債逾1500萬元（人民幣．下同），其法定代表人更被法院列為「老賴」（失信被執行人）。

化工廠發生火災後傳出爆炸聲，現場火光照亮夜空。（影片截圖）

報道稱，宏興研磨材料公司成立於2006年，法定代表人為胡玲玲，註冊資本為500萬元。其經營範圍顯示為石英砂、矽微粉加工與銷售。內地商業登記網站「天眼查」顯示，該公司目前涉及10多宗民間借貸訴訟，並有5宗失信報告，被贛榆區法院列為「失信執行人」。

其「失信詳情」顯示，該公司在2015年動產抵押給連雲港鼎力投資擔保公司，前者向後者借貸合計本息超過1500萬元，因未償還被起訴。根據贛榆區法院消息，該公司目前失信案件均為「全部未履行」狀態，具體情形為「有履行能力而拒不履行生效的法律文書確定義務」。該公司的法定代表人胡玲玲也被贛榆區法院列為「老賴」，被限制消費。

據连云港市赣榆区政府办公室周二通报，該企业的主要负责人已被警方控制，火灾原因和详细情况仍在調查。

（新京報／南方都市報）