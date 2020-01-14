珠海化工廠爆炸　明火撲滅無人員傷亡　半年前曾查出15安全隱患

今日（1月14日）下午，珠海高欄港經濟區長煉石化設備有限公司發生爆炸，無人員傷亡。半年前，全國化工行業執法檢查廣東工作組到長煉石化設備有限公司檢查時，發現該公司存在15項安全隱患。

據應急管理部消防救援局官方微博消息，1月14日13時43分，廣東珠海消防救援支隊接警稱，珠海長煉化工廠發生爆炸。

據悉，珠海消防救援支隊立即調派40輛消防車200名指戰員到場處置，廣東消防調度廣州、佛山、江門、中山消防救援支隊和總隊特勤大隊5支力量增援現場。

至當日下午，明火撲滅，無人員傷亡。

而據應急管理部官網消息，2019年7月24日上午，全國化工行業執法檢查廣東工作組到廣東省珠海長煉石化設備有限公司檢查，發現該企業存在15項安全隱患，檢查組要求企業立即整改。

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上述消息稱，檢查組專家在查看該公司相關資料時，發現該公司危險性作業安全管理規定中的用火作業基本原則出現重大失誤。檔中規定一級用火作業許可證有效時間不超過8天，但這與《化學品生產單位特殊作業安全規範》中規定的「一級用火作業許可證有效時間不超過8小時」嚴重不符。面對專家的質問，公司法定代表人唐青雲表示為筆誤。

而後，檢查組在企業現場檢查了消防應急演練情況，一股散發著惡臭黑色液體從一個消防泡沫炮裡流出。專家認為，應當與消防水池長期未清洗有關。

檢查組在該企業檢查發現，罐區和裝卸區域均未配備空氣呼吸器，而中央控制室配置僅有的兩台空氣呼吸器均不能正常使用。

此外，該企業還存在有毒氣體檢測報警器安裝高度不足、工藝連鎖管理不到位、2019年7月的演練計畫與實際演練內容不符合、消防水泵備用泵為電動泵而非柴油機泵等問題。面對企業的15項安全隱患，檢查組要求企業立即整改。

有媒體報導，早在2015年10月18日13時30分許，珠海市高欄港經濟區長煉石化設備有限公司因加熱爐爐管破裂導致起火。截至當日15時40分，火勢被撲滅，事故未造成人員傷亡，該公司被責令停產整頓。

（微博、新京報）