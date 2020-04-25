新冠肺炎｜回國後確診與留守照顧同胞　疫情下俄羅斯華人的掙扎　

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，雖然本土新增病例數目維持低水平，但境外輸入病例的情況仍然嚴峻。 其中黑龍江是近期疫情最嚴重的省份，大部分新增病例都與從俄羅斯回國的華商有關。 據最新通報，俄羅斯共有68622宗確診病例，黑龍江至今亦累計有386宗境外輸入病例。

要走：我們本來也不想給祖國添麻煩，但實在是沒辦法了

原籍廣東的華商吳權輝（化名）在俄羅斯首都莫斯科的「薩達沃市場」經營攤檔，該市場是全俄羅斯最大的批發零售中心。據中國駐俄羅斯大使張漢暉的說法，由於疫情在歐洲迅速蔓延，在歐洲遊玩的大批俄羅斯遊客和僑民撤回本國，大大增加俄羅斯疫情防控的風險，加上判斷不準、防控措施上緊下鬆、病毒檢測規模不足，導致俄羅斯的疫情在三四月急速惡化。此種情況下，大量在俄羅斯的華人選擇回國，結果一時之間黑龍江等多地都出現與俄羅斯有關的境外輸入病例。

薩達沃市場是全俄羅斯最大的批發零售中心。（澎湃新聞）

吳權輝就是其中一個經綏芬河回國，並其後確診的華商之一。吳權輝從2月開始，就發現往日極少出現的俄羅斯警察，頻繁出現在薩達沃市場的酒店「紅樓」內，每逢看見亞洲人面孔都會上前詢問，大多都是詢問關於中國的疫情，以及最近有沒有回過中國。吳權輝攤檔所在的市場其後在3月28日起休假，加上紅樓亦於4月8日要全部清空消毒，所有住客都要另覓住所。以上種種，令到猶豫要不要回國的吳權輝只能下定決心離開。

薩達沃市場有不少華人經營的攤檔。（澎湃新聞）

吳權輝從莫斯科飛抵海參崴，再在海參崴乘坐大巴經綏芬河回國。吳權輝在飛機上是「全副武裝」，全程穿戴好防護服、護目鏡、口罩，並且不吃不喝。吳權輝入境時體溫正常，可惜第二天早上就開始發燒，隨後被送往牡丹江的醫院，並且病毒檢測呈陽性反應，證實患上新型冠狀病毒肺炎。得知自己是確診病例後，吳權輝既懊惱但又十分無奈，「我們本來也不想給祖國添麻煩，但實在是沒辦法了。」

從俄羅斯入境的人正等待隔離。（澎湃新聞）

對於被受感染原因，吳權輝憶述他很早就在市場市戴起口罩，即使回到紅樓的公共廚房也不曾除下口罩。但吳權輝認為，可能是有其他感染者走進店內，其後他吃飯時候除下口罩，病毒自然就入侵身體。

要留：我一個都不捨得扔下，我說咱們都是中國人

祖籍山東，現居於黑龍江綏芬河的安東尼，早年在俄羅斯首都莫斯科「切爾基佐沃市場」做生意。切爾基佐沃市場最高峰時期有十多萬外國商人在市場內從事服裝、鞋帽、日用品等輕工業產品的銷售及服務工作，其中來自中國的商販亦約有6萬人。2009年6月29日，切爾基佐沃市場一度被強行關閉，安東尼其後就返回中國，一轉眼就過去了10年。及至2018年，安東尼在朋友的邀請下回到莫斯科，來到一間名為「友誼賓館」的酒店，擔任主管工作人員，負責服務中國住客、與俄羅斯官方溝通等工作。

安東尼大在名為「友誼賓館」的酒店照顧被隔離的華商。（澎湃新聞）

安東尼並沒有在俄羅斯疫情大規模爆發後回國，反而選舉留守在酒店，「不是我說好聽的，和裏面這些住戶朝夕相處兩年，我一個都不捨得扔下，我說咱們都是中國人，我也沒有別的能耐，就會說俄語。」酒店共有400間房，最多時有2000多名華商租住，如今由於農曆新年返鄉及俄羅斯疫情的緣故，酒店只剩下660人左右，而且俄方工作人員大多已放假，中方工作人員就只剩下安東尼。安東尼很早就通過朋友圈勸說不要隨處走動，「在賓館裏做好自我防護，少出房間，做飯時帶好口罩，勤洗手，房間勤通風，不聚堆，在房間裏多運動運動，也是可以平安無事的。」

在隔離的日子，安東尼時常在樓道巡視，每當有華商出現發高燒等症狀，安東尼就負責致電急救電話。眼看著酒店內發燒的華商愈來愈多，以致安東尼都不禁懷疑「到底有多少人被感染了？」及至4月14日，中國駐俄羅斯大使館協調當地醫療機構，安排酒店內華商進行自願病毒檢測，每人收費5000盧布（折合約470元人民幣），「我們樓裏邊是660人，自願檢測的是344人，隔了兩天出結果，79個陽性。」

酒店房間。（澎湃新聞）

每天早上8時許開始，安東尼就在酒店內各樓層巡視檢查，詢問住客的需求，其後就推着小車外出接收大使館、海外華人商會、公益組織以及好心人捐贈的物資，另外也代收一些住客們親友寄來的物資。大約10時半左右，安東尼就換上防護服，戴上護目鏡、口罩，逐一將藥物、物資等分發到各個房間。安東尼說，大使館送來不少連花清瘟等藥物，諸如中俄和平統一促進會、志願者聯盟、各地華人商會以及許多不知名的個人，亦有捐贈大量藥物及防護用品，使在酒店內隔離華商安心不少。

不少華商都表示，待疫情結束後，大家都變成「生死之交」，除了要合照留念後，更要宴請安東尼及其他照顧他們的人吃飯，以作感謝。