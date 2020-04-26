新冠肺炎｜武漢陪月頻咳嗽僱主全家確診求償　檢驗難確定誰傳染誰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，早前在湖北武漢疫情嚴重時期，當地市民楊女士在產下嬰兒後透過月嫂中心請了一名月嫂（即陪月），沒想到月嫂提供服務後不久就多次咳嗽，家人認為是被月嫂傳染，要求月嫂中心退費並賠償，不過檢驗人員表示，還不確定是誰傳染給誰。

今年1月13日，楊女士生產，衛女士到醫院開始進行母嬰護理服務。1月20日晚，衛女士出現咳嗽、嗓子疼癥狀，但表示自己是被暖氣吹到而得了「熱傷風」。翌日下午，衛女士因為身體不舒服便收工回家。

連續兩個保母皆咳嗽

由於當時新冠肺炎疫情正在加重，楊女士提出，根據合同，要求在不可抗力的情況下終止合約。兩人微信聊天記錄顯示，月嫂中心顧問回覆說，不能結束合同，除非派不出月嫂，如果不放心只能換人，「可以保證她是健康的，但不能保證沒帶病毒」。

楊女士說，顧問在電話中提到，如果拒絕月嫂上門，就算違約。她擔心扣除違約金，只好妥協，同意繼續履約，但要求月嫂提供健康證明。

經過視像面試後，第二個月嫂李女士上門服務。1月22日晚9時，李女士轉了幾次巴士趕到楊女士家，進門前沒有戴口罩。服務過程中，楊女士聽到李女士也多次咳嗽、吐痰，李女士解釋稱是打掃梳化衛生吸到灰塵所致。

1月26日，楊女士頻繁咳嗽。第二天，她去醫院做電腦斷層掃瞄檢查，發現肺部已經感染。回家後，她與丈夫開始自我隔離。及後，楊女士夫妻及月嫂的痰液化驗結果顯示，3人均為新冠肺炎陽性，其中月嫂李女士的病毒濃度是夫妻兩人的2到2倍。雙方達成一致，決定終止服務。

檢驗人員表示，還不確定是誰傳染給誰。（視覺中國）

公司同意全額退款 惟月嫂不會獲發薪金

楊女士認為，病毒濃度愈高，傳染性越強，她推測月嫂先感染了病毒，並傳染給她一家人。她向月嫂中心提出道歉、全額退款和賠償的訴求。不過，檢驗科技師指出，月嫂病毒濃度高，只能證明月嫂更容易被感染，可能是月嫂傳染僱主，但也不排除月嫂體弱，僱主傳給月嫂。「誰傳染誰，需要更多的大數據和感染先後的時間順序的檢測結果來佐證支撐。」

涉事月嫂公司則表示，月嫂出門前身體健康，在家的丈夫和老母親均未確診，到了僱主家後，一直沒有出去過，無法認定誰傳染給誰，因此公司不能完全滿足僱主訴求。不過，公司同意全額退款給僱主，相當於兩個月嫂前後半個月工作無法支薪，「她拿不到工錢，也委屈，挺為難」，至於僱主要求賠償18個月、每月1500元的奶粉錢，公司出於對孩子的同情，按照國內奶粉價格核算，同意補償6000元的奶粉。因雙方沒有達成一致，建議僱主走法律程序。

（江蘇新聞、楚天都市報）