【新冠肺炎】不滿飲食太差　牡丹江康安醫院確診病患集體絕食抗議

新冠肺炎疫情全球大流行。在內地，因應本土疫情逐漸受控，「外防輸入」成為重點防疫目標之一，而黑龍江是境外確診個案最多的省級行政區，累計超過380宗。 而在黑龍江省牡丹江市一間醫院，日前傳出有確診患者不滿醫院提供的飲食太差，發動起集體絕食抗議，還將飯菜往走廊上亂扔。對此網民反應兩極，有人認為飯菜可能就真的很差，才會出現集體絕食；亦有人認為，患者們應多一些包容和理解。

牡丹江市是與俄羅斯接壤的邊境城市，轄下的綏芬河市近期出現大量俄羅斯境外輸入病例，並由康安醫院負責收治輕型和普通型患者。（央視）

集體絕食事件發生在牡丹江市的康安醫院，是新冠肺炎定點救治醫院，也是綏芬河境外輸入確診病例的主要收治醫院，接收輕型、普通型患者。日前該院還爆發院內感染，至少有8人遭到感染，其中包含2名醫護人員。

網傳影片顯示，有病患批評，由於核酸檢測尚未通過，很多病患一直不能出院，對醫院有很多不滿，尤其是飲食的部分，醫院每天只提供價值10元（人民幣，下同）的盒飯，其品質很差，菜色沒變化，又沒有營養，每層樓都有人受不了而絕食抗議，甚至把飯菜直接丟到醫院走廊上。

影片中，其中一名病人還說，「不能理解康安醫院為何不能像紅旗醫院，醫生護士每天問病人想吃什麼，能滿足你所有的要求，為什麼康安醫院每天就是10元盒飯！」

事件在網上曝光後反應兩極，有人認為病患應該知足，但亦有人指出，就算是免費的也有權利提出意見：

飯菜免費還不知足？ 集體絕食，那飯菜可能就真的蠻差。 張文宏說了，多吃肉，雞蛋，牛奶，多吃多拉，免疫系統是靠蛋白質維持。小城市就是找藉口，那個小城買不到牛奶雞蛋和肉？ 就算是免費的也有權利提出意見啊，十元盒飯，可以想像的難吃，但凡吃的好一點，也不會都鬧意見。 關鍵是醫療費誰出，如果治療是免費的，就別嚷嚷了，閉嘴吧，不過，如果患者嫌飯菜不好吃，也願意自己出錢訂餐，可以幫助解決。

電視台主播：醫護忙到吃不上飯

牡丹江海林市電視台的主持人公雪則拍片呼籲，患者們多一些包容和理解，並表示，牡丹江只是一個小城市，已經盡最大的努力保障患者的治療和飲食起居，「你們嫌棄飯菜不夠豐盛，我們的醫護忙到吃不上飯，你們覺得飯菜不營養，可是我們已經努力提供，我們不求你的感謝，只求多一些理解包容。」