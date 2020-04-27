李國慶闖當當網搶印章「奪權」：白天綁褲腰帶　晚上放被窩

內地網上購物商城「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻近日再爆奪權醜聞。先前被踢出公司核心的李國慶26日（周日）率人闖入辦公室，搶走了數十枚公司印章，又稱自己在臨時股東會當選董事長與總經理，負責公司經營管理。 當當網稱已經報警，相關印章即日起作廢，並且強調李國慶無權召開股東會。 李國慶27日（周一）在其微博稱他「奪印」時「前後15分鐘，沒有任何撕扯」，又指他獨自保管這些印章，「白天綁在褲腰帶，晚上放被窩裡」。

李國慶27日在微博聲稱，他已召集股東會議，贏得了53.865%的投票，被選舉為董事長、總經理。李國慶還表示：「我持股東會決議和董事會決議，接管公章，財務章，並給原保管者寫了收條。前後15分鐘，沒有任何撕扯，何來搶?！至於帶四個大漢，其實是新董事，董秘和我早晚讀書公司攝像，助理，行政，司機等。」

李國慶又請當當網股東、董事、全體員工放心，「在新的章印管理辦法出台前，我獨自保管這些章，白天綁在褲腰帶，晚上放被窩裡，期間我承擔掌印責任。」

當當網創辦人李國慶26日率人闖入辦公室，搶走了數十枚公司印章，又稱自己在臨時股東會當選董事長與總經理，負責公司經營管理。（網絡圖片）

此外，李國慶4月26日晚間在微信媒體群裏表示，接管當當網分三步：「各位請理解，我這個接管的第一步是公章財務章，這只是第一步。第二步還得組閣，組班子。第三步是我進駐當當開展辦公，給俞渝貼封條。那麼現在呢，這個實在沒時間接受採訪，我把這些安排好，反正我是得到了小股東支持，（投票權）已經任何意義的『過51％』，過半數，謝謝大家的關心和支持和一貫的關注。」

當當網創辦人李國慶夫婦反目，成為網民熱話。（網上圖片）

據此前報道，李國慶26日突然闖入當當網辦公室，搶走了數十枚公章、財務章，並在公告欄貼出《告當當全體員工書》。該文件內容提到，李國慶已於4月24日召開臨時股東會，作出決議：公司成立董事會，由李國慶、俞渝、陳立等擔任董事，選舉李國慶為董事長與總經理，俞渝不再擔任總經理。此外，將進行股東分紅。

事件爆發後，當當網也發出聲明，證實李國慶在26日上午9點34分夥同5人，闖入當當網辦公區，搶走幾十枚公章、財務章，公司已經報警，「當當網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認，公章、財務章、財務部門章即日作廢」。

有關《告當當全體員工書》中所提的股東會決議結果，當當網指出，李國慶無權召開股東會。公司還強調，當當網業務照常進行。

（綜合報道）