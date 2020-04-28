江西城管當街棒殺流浪狗惹議　官方：方法欠妥已批評教育

江西鷹潭市早前有城管手持棍棒，當街擊殺流浪狗，引起爭議。官方事後表示，打狗是因為有群眾舉報流浪狗嚇到老人小孩，但其承認方法欠妥，已對涉事者作出批評教育。

地上留有大量血跡。（影片截圖）

事件發生於4月25日，在江西鷹潭月湖區街頭，多名身穿城管制服的男子當街棒殺流浪狗。

網傳影片可見， 一名身穿城管制服的男子手持長棒，將流浪狗一擊打倒後，連續棒打其頭部，直到流浪狗出血死亡，其同伴之後上前繼續擊打該流浪狗。有目擊者表示，流浪狗大量出血，清走屍體後，地上仍留有明顯血跡。

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事件傳到網絡後引起討論。對此，鷹潭城管回應稱，打狗是因為有群眾舉報流浪狗嚇到老人小孩。方法確實欠妥，已對當事隊員進行批評教育，正研究針對流浪狗的治理辦法。

網民反應兩極，有人認為城管的做法是保障民眾安全，愛狗人士反應過大，亦有人表示流浪狗的問題確實需要處理，但當街杖斃不妥：