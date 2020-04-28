新冠肺炎｜湖北江西等地為畢業生派發就業補貼金　最多可獲6千元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，各地正推動全面復工復產。湖北省疫情防控工作指揮部周一（27日）在記者會上表示，將對每個在武漢高校、職業院校、技工院校的2020屆畢業生一次過派發1400元（人民幣．下同）的求職創業補貼。 此外，江西也對當地畢業生提供求職補貼和職業培訓補貼，其中職業培訓補貼根據培訓工種、技術等級、培訓時間、培訓項目等內容在每人500元至每人6000元範圍以內確定。

圖為武漢大學2019年畢業典禮現場。（資料圖片／新華社）

湖北省疫情防控工作指揮部當日介紹武漢市應對疫情「穩就業保民生」工作情況。對吸納勞動者就業的小微企業，按照每人1000元的標準給予一次過吸納就業補貼，並給予相應的社會保險補貼。對人力資源服務機構推薦各類勞動者到小微企業就業的，給予每人1000元的就業創業服務補貼。

對於離校兩年內未就業高校畢業生到小微企業就業的，按規定給予社會保險補貼。對所有在漢高校、職業院校、技工院校2020屆畢業生給予每人1400元的一次過求職創業補貼。

此外，武漢將市級優秀高校畢業生創業項目最高資助20萬元提高到30萬元，今年新建10家大學生創業學院，累計建成50家大學生創業學院，每年提供培訓不少於10萬人次，對於符合條件的市級孵化基地給予每年15萬元的獎補，對高校畢業生返鄉創業項目最高給予20萬元獎補。

據介紹，武漢現有各類高等院校83所，2020年武漢地區應屆高校畢業生有31.7萬人。

內地求職者查看招聘信息。（資料圖片／新華社）

江西職業培訓補貼項目最高達6000元/人

在江西，當地政府為也決定為高校畢業生在贛就業創業提供了求職補貼、職業培訓補貼、創業補貼等。一次過求職補貼標準為1000元，每人可享受一次，同時具備多個條件的畢業生不累計發放。

符合條件的高校畢業生參加就業技能培訓、企業職工崗位技能培訓、高校畢業生基層成長計劃培訓和免費職業技能培訓行動等，並取得職業資格證書的高校畢業生可獲得職業培訓補貼。根據培訓工種、技術等級、培訓時間、培訓項目等內容在每人500元至每人6000元範圍以內確定。

而在江西創辦企業或從事個體經營且穩定經營1年以上的在校生和畢業5年內自主創業並已領取《就業創業證》的高校畢業生，可申請一次過創業補貼。創業補貼標準為5000元，每人可享受一次。

（中國青年報）