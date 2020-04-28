【山東幣少爺】濟南漢危坐大廈天台40小時　撒下十多萬現金

山東也有「幣少爺」？周日（26日），濟南一名男子危坐在當地一棟大廈天台，期間不時撒下百元人民幣鈔票，價值達十多萬。 警方接報到場後，勸說男子離開但被拒絕，一直到27日下午才成功把他帶到安全地方，歷時約40小時。其「危坐撒錢」的原因未明，有指男子或曾受過刺激。

男子危坐大廈天台40多小時。（齊魯晚報）

4月26日中午，在濟南辛祝路附近一棟大廈，一名男子被發現危坐天台，並不時撒下一百元人民幣鈔票。

濟南歷城公安分局警員接報到場，在勸說男子的同時，在樓下鋪開充氣墊，但男子始終不願撤離至安全地帶。由於大樓設計問題，民警無法靠近男子。之後警員聯繫到男子家屬，其家屬於26日晚連夜從外省趕到濟南，然而面對家人和民警的勸說，直到27日中午，該男子仍坐在頂樓邊。

據稱，男子不時向樓下撒下數量不少的百元大鈔，價值達到10多萬，但大多被大樓物業管理幫忙撿起。有知情人透露，男子疑似江西人，30歲左右，或曾受過刺激。

時至4月27日下午5點多，經過民警和家屬的聯合勸說，男子終於被帶至安全地帶。由於40多個小時未進食、水，男子有些虛脫，體溫很低，要由醫護人員救治。期間灑下的錢已經交由家屬保管，頂樓危坐的原因還在調查中。