吉隆坡118靠無用尖塔贏上海中心大廈　走火入魔的虛榮高度競賽

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萬眾矚目的吉隆坡118大樓，預計即將在明年落成，總高度656米的它屆時將憑藉它156米的超高塔尖超越上海中心大廈（總高度632米），躍居世界第二高大樓。

摩天大樓的意義在於高度，大樓不談高度就失去了摩天的資格，但是你知道嗎，在攀比高度的競爭中，有許多大樓其實只是「虛高」。

將超越上海中心大廈成世界第二高大樓的吉隆坡118（點圖放大瀏覽）：

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「虛榮高度」

高聳入雲的摩天大樓確實令人望而生畏，其他的大樓彷彿它腳邊的螻蟻一般，但想必大家都發現了，許多打破了世界記錄的摩天大樓們都有同一個特點，就是頂部都矗立著一個「塔尖裝飾」。

這就是大樓們爭奪「世界之最」的秘訣——通過塔尖裝飾增加高度，而屋頂到樓頂之間距離又被叫做「虛榮高度」。有的大樓因為虛榮高度世界矚目，有的卻因為它「受盡委屈」，比如單看屋頂高度的話，上海的地標之一環球金融中心進世界前十妥妥的，但如果算上虛榮高度排名，就排不上名次了……

不計虛榮高度後排名相差這麼多！還有911事件救援工作原來也因此受影響？點圖繼續閱讀：

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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