【日本女生】理想老公職業調查　建築師「大熱奪冠」只因有誤會？

找尋結婚對象時，會考量到彼此的個性、興趣還有相處模式，也有些人將職業跟收入當作一個選擇條件，日本職業網站《Shigyo Job》對年輕女性做了一份「心目中老公的理想職業是什麼」的調查。

挑選另一半時，什麼是你的參考條件呢？有些人重視外表，有些則是希望個性合得來，而職業也會做為參考項目，根據日本職業網站《Shigyo Job》所做的調查，針對20-39歲之間的女性，被問到「心目中最理想的老公職業」，結果如下：

▼▼▼按圖放大，看日本女性心目中最理想的老公職業前四名▼▼▼

據Sora News24報導，進一步問到這些女性為何會想要老公是「建築師」，受訪者表示「一直想住在舒適，宜人的房子裏，我可以讓他為我設計」、「我們可以一起規畫如何建造理想的家」、「建築師應該很擅長規劃東西」，當中不少回應是外界對於建築師的普遍印象，但並不代表建築師真實的工作情況。

雖然律師獲選為理想老公職業第二名，但同時也在「最不想嫁的老公職業」中奪冠，高達54%的民眾都投律師一票...

▼▼▼按圖放大，看看日本女性心目中「最不想嫁的老公職業」前四名▼▼▼

對於這樣的選擇受訪者回應，「律師可能忙於工作，導致回家的次數少之又少」、「感覺會一直分析事情」、「吵架應該吵不贏吧」，也擔心自己若在未來與律師老公爭執時，對方會將自身利益擺在前面。

然而有趣的是，當被問到哪個職業最會賺錢時，73%的受訪女性一致選擇了「律師」，理想老公職業排行第一的「建築師」，卻只佔了7%，也看出日本女性對於伴侶的職業及賺錢能力上難以抉擇。

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