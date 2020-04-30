廣州機構非法經營同性戀者代孕生意　市衛健委介入調查

近日有內地網民在微博爆料稱，一個名為廣州彩虹寶貝的機構協助同性戀者聯繫孕母代孕，該機構宣稱代孕不違法和「經手」了400多個代孕嬰兒，並以「卵妹」稱呼代孕媽媽。 內地早於2001年就頒布實施相關規定，嚴格禁止各種代孕行為，上述事件曝光隨即引起社會熱議。目前廣州市衛健部門已介入調查，涉事機構則暫停相關業務。

廣州一間商業機構為同性戀者群體提供代孕業務引起熱議。（網上圖片）

宣傳「夫夫也可以血脈相連」

根據網民爆料，涉事機構微博名為「廣州彩虹寶貝」，微信公眾號為「彩虹寶貝LGBT」，事後已更名或注銷。該機構自稱從事代孕行業已經超過10年，從2015年開始專注於同性戀者群體代孕業務，用「夫夫也可以血脈相連」等口號來宣傳業務，並稱「已有超過400位同志家庭在彩虹寶貝獲得了自己的寶寶」。

根據網民上傳的照片，該機構在社交平台發布了大量顧客和代孕媽媽誕下嬰兒的照片，稱孕母為「志願者孕媽」或「卵妹」。機構負責人「曉海」在個人微博中也分享了為患有愛滋病的男同性戀者找代孕的例子，並表示「得了愛滋也可以生出健康寶寶」。

機構負責人（微博@「直男曉海」）宣稱愛滋病患者亦能誕下健康嬰孩。（微博）

內媒記者假裝以需要代孕為由，曾致電到「廣州彩虹寶貝」諮詢，該機構一位職員表示可以「包成功」，並稱客戶的選擇不同，代孕費用也不一樣，整個項目最便宜的需要60萬餘元（人民幣．下同）。

另據這名職員介紹，捐卵女孩年齡為18歲至25歲，卵子價格要參考捐卵女孩的身高、長相、學歷，價格在3萬到10餘萬不等。而代孕媽媽均有生育經歷，年齡段為20歲至35歲。他還稱公司安排孕母在廣州集中生活，如有需要也可以和客戶共同生活。

這名職員更指代孕在內地處於「灰色地帶」，自願不屬違法。該機構的另一個帳號「廣州彩虹橋Baby」也宣稱商業代孕並不是違法行為，其公眾號也曾發布文章宣稱「國內代孕雖不合法，但是全國人大已經表態代孕非罪化」，又強調代孕「符合社會公序良俗的真實需求」以及「商業代孕是不可能防止的」。文章還解答了所有代孕相關問題，包括生下來的孩子如何落戶等。

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內地嚴格禁止代孕行為

天眼查顯示，廣州彩虹寶貝醫療管理諮詢有限公司成立於2018年5月，註冊地在廣州市天河區，經營範圍包括醫療技術諮詢、交流服務和母嬰月子生活諮詢服務等。國家衛健委曾公布經批准開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫療機構名單，該組織在名單之外。

內地衛生部門曾於2001年頒布實施相關規定，嚴格禁止各種代孕行為，但未提到明確處罰措施。根據衛生部發布的《人類輔助生殖技術管理辦法》第三條規定，人類輔助生殖技術的應用應當在醫療機構中進行，以醫療為目的，並符合國家計劃生育政策、倫理原則和有關法律規定。禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

廣州市衛健委回應此事時也表示，在內地代孕和提供代孕服務均違法違規。廣州市公安局則稱，相關部門正在跟進事件。該機構已暫停相關業務，網站已無法檢索，微博及微信公眾號等帳號業則處於註銷狀態。

（觀察者網／紅星新聞）