《鬼吹燈》版權已賣斷　天下霸唱《摸金校尉》遭判侵權須賠90萬元

內地著名網絡小說《鬼吹燈》的作者天下霸唱（張牧野），早前被網絡小說網站「起點中文網」的運營公司上海玄霆公司，起訴其新作《摸金校尉》侵犯《鬼吹燈》版權。 案件近日終有終審結果，天下霸唱雖然是《鬼吹燈》的原著作者，但仍被法院認定侵權，需賠償90萬元（人民幣．下同）。

據了解，事緣天下霸唱早在2007年就將《鬼吹燈》的所有版權，以10萬元及40%影視改編收入分成售予玄霆公司。自此天下霸唱雖然是《鬼吹燈》的原著作者，但如果要繼續撰寫《鬼吹燈》的故事，就必須得到玄霆公司的授權。

天下霸唱是《鬼吹燈》的原著作者。（資料圖片）

其後天下霸唱新創作《摸金校尉》一書，雖然書名沒有「鬼吹燈」三個字，但書中主要人物都是來自《鬼吹燈》，結果就被玄霆公司認定是侵權。玄霆公司指出，由於已經買斷版權，即使是原著作者亦不能在沒有授權下的情況下自行創作《鬼吹燈》的後續故事。

上海浦東法院經審理後認為，天下霸唱在《摸金校尉》中使用來自《鬼吹燈》的角色並不構成侵權行為，指該書有獨立的情節和表達內容，天下霸唱作為原著作者，有權使用原著中的要素來創作出新作品。

《摸金校尉》在宣傳時，有使用「尋龍訣」的字眼。（資料圖片）

但與此同時，法院指《摸金校尉》在宣傳時，有使用「尋龍訣」的字眼，後者是根據《鬼吹燈》系列改編的電影名稱。法院認定《摸金校尉》借助《尋龍訣》電影的知名度進行關聯宣傳，對原告利益有實質性的損害，並構成引入誤解的虛假宣傳，故就此部分判處天下霸唱侵權罪成，需要判賠償90萬元。

（綜合報道）