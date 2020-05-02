【新冠肺炎】內地五一首日接待遊客2319.7萬人次　旅遊收入近百億

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，現時全國所有省區市都已下調應急響應。 昨天（1日）是五一假期首日，據文化和旅遊部的數字，全國當天接待國內遊客總人數達2319.7萬人次，實現旅遊收入約97.7億元（人民幣．下同）。

四川的成都大熊貓繁育研究基地，遊客量被限制不得超過最大承載量30%，達此上限後將暫停售票和檢票，直至遊客量減少後再重啟。（中新社）

文旅部指，五一假期首日全國旅遊市場總體運行平穩，共有8498個A級旅遊景區開放，約占總數的70%。各地景區都有嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求，未發現大規模人員聚集情況，基本做到限量、錯峰、安全、有序開放。

另一方面，中國國家鐵路集團有限公司亦表示，鐵路運輸安全平穩有序，5月1日是全國鐵路的出行高峰，共開行7394列旅客列車，發送量737萬人次，是今年農曆新年後單日新高。國鐵集團預計，今天（2日）的旅客發送量會有470萬人次，已加開157列旅客列車。鐵路部門會加強運力投放，做好疫情防控，服務旅客安全健康順利出行。

內地在5月1日共開行7394列旅客列車，發送量737萬人次。（中新社）

國鐵集團又指，全國鐵路幹部職工在假日期間堅守崗位，堅持常態化疫情防控不放松，例如黑龍江的哈爾濱局集團公司積極配合防疫部門每日消毒車站，北京局集團公司管內重點車站成立突擊隊，在進出站口、候車室、站臺等重要崗點協助開展旅客進站測溫等工作。位於中越口岸的昆明局集團公司河口北站亦有築牢「外防輸入」防線，對進出站旅客實行百分百體溫檢測及掃碼登記。

（綜合報道）