新冠肺炎｜新華社短片講中美抗疫爭執　在Twitter獲逾百萬次觀看

中國官方傳媒《新華社》日前在社交平台Twitter上發布一段短片，用兵馬俑型狀的樂高公仔代表中國，稱中國從新型冠狀病毒肺炎疫情之初，就不斷地向世界發布病毒、疫情的資訊，以及作出警告。反而代表美國的自由神像型狀樂高公仔，就由始至終都否認資訊的可靠性及無視警告，最後出事就諉過中國。

China: We discovered a new virus.

America: So what?



China: It's Dangerous

America: It's only a Flu



China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

... pic.twitter.com/Qxugv8z73J — China Xinhua News (@XHNews) April 30, 2020

短片名為《Once upon a Virus》（病毒往事），至今在Twitter上已獲得超過150萬次觀看，有3萬多人讚好。短片甫開始就稱中國在12月時就有通報世衛組織出現不明肺炎，世衛亦表示收到。至1月份，中國表示發現一種新型病毒，然後美國就回應稱「那又如何」（SO WHAT？）。

短片名為《Once upon a Virus》（病毒往事），至今在Twitter上已獲得超過150萬次觀看，有3萬多人讚好。（影片截圖）

短片中中國不斷向美國作出警告，表明有危險、要戴上口罩、要留在家中等。與此同時，美國就一直只是回應稱只是流感、不用戴口罩、隔離是侵犯人權等，又稱中國宣布在10天時間內建成一間醫院只是炫耀。及至2月份，中國稱疫情嚴峻致醫療系統承受巨大壓力，醫療人員染病身亡，美國就出言嘲諷中國落後、中國是第三世界國家。乃至中國再次警告病毒會透過空氣傳播，美國仍稱病毒會在4月「奇跡般消失」。

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此外，短片亦有提到當中國表示疫情緩和下降，並且相關數據是公開透明時，美國就指責稱不可能，是中國說謊及將所有數據保密。中國其後警告美國人正處於危險當中，不斷有人死亡。與此同時，美國的面部開始變紅，要接受靜脈注射，顯然正在生病。美國生病後隨即指責中國未有及時作出警告，並指中國聲稱早在有危險時就有警告的說法是謊言。

短片最後是中國諷刺美國由始至終都是堅持己見。（影片截圖）

短片最後是中國諷刺美國由始至終都是堅持己見、不聽勸告、諉過他人的態度，「這就是我最愛你們美國人的地方，你們的一貫性」。

（綜合報道）