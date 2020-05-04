「多付1元可獲美女服務」　廣西加油站請比堅尼辣妹促銷遭批低俗

今年「五一」期間，廣西貴港桂平市一加油站腦洞大開，想到請穿着比堅尼的辣妹擔當服務人員，意欲藉此促進生意。 不過，這樣的做法也引發了爭議，被認為太過露骨，亦有民眾擔憂會對未成年人造成不良影響。當地商務局周日（3日）表示，該促銷活動「有違社會良好風尚」，已被叫停。

涉事加油站在網上宣傳該活動。（截圖）

「多付1元可獲美女服務」

5月1日，當地很多市民被該加油站的促銷行為吸引，只見加油機旁站着數名身穿比堅尼泳衣，化着濃妝的女子在為車輛加油。加油站內其他工作人員也為促銷活動助威吶喊：「多付1元，就能獲得美女服務。」

此活動在當地微信朋友圈傳開後，引起廣泛熱議，褒貶不一。有不少網民認為，商家的促銷行為太低俗、沒底線，簡直沒法看下去，「太露骨了，我都不敢打開車窗讓兒子往外看」。亦有個別網民嘆息表示，疫情期間各行各業都難生存，商家也是被逼無奈才這樣做。

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桂平市商務局周日（3日）下午表示，經調查，5月1日當天，該加油站組織5名衣着暴露的女模特兒，在公共場所發放促銷資料及樽裝水等，開展促銷活動。該商業促銷活動利用女性暴露身體吸引關注，「品味低俗，有違社會良好風尚」。

商務局稱，5月2日上午，此促銷活動已被叫停。為避免類似事件發生，該局專門下發「關於進一步規範企業促銷行為的緊急通知」，進一步規範該市商務流通領域企業經營行為。

有網民認為活動低俗，亦有人認為可以接受：

「甚麼鬼？這是哪個人才想出來的，可見人品喜好！」 「靠本事吃飯不丟臉。」 「商務局的領導別在這道貌岸然了」 「車展不低俗？所謂的攝影師拍藝術照不低俗？總結一點有錢人玩的都是藝術！平民玩的都是低俗」

（澎湃新聞）