【新冠肺炎】內媒：上海迪士尼樂園有望於5月中下旬恢復營運

為配合疫情防控工作，上海迪士尼度假區於1月25日起暫時關閉上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及星願公園，至3月初局部恢復營運。 據內媒《21世紀經濟報道》5日（周二）報道，一位知情人士透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園，各項工作正在籌備中。該人士表示，為配合防疫需求，迪士尼開放後將採取預約、限流等措施，以控制遊客人數。

上海迪士尼度假區目前局部恢復營運。（上海迪士尼微博）

至5月5日，上海迪士尼度假區官方網站的通知狀態為「上海迪士尼樂園繼續暫時關閉，重新開放日期待定。迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店部分恢復運營」。

今年3月9日，上海迪士尼度假區邁出分階段恢復運營的第一步——迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園酒店的部分購物和餐飲商舖以及部分休閒體驗將恢復運營。上海迪士尼度假區先後推出如「春日限定彩色慶典」「冰雪奇緣主題晚餐」等活動供遊客預訂、參與。

上海迪士尼度假區目前局部恢復營運，內媒指上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園。（上海迪士尼微博）

《21世紀經濟報道》報道指，考慮到國內疫情逐步得到控制，上海迪士尼樂園正在向有關部門積極申請恢復開園日期，並暫時視內地學校學生開學時間而定。據統計發現，以上海地區公布的學校開學時間為例，除小學一、二、三年級和幼兒園返校時間為明確之外，截至5月18日，其他學段、年級學生將陸續返校復課。

事實上，目前國內主要景區已經陸續恢復開放。據4月30日舉行的國新辦新聞發布會，目前全國近70%旅遊景區已經開放。值得一提的是，在北京下調一級響應機制後，北京故宮博物院、頤和園、歡樂谷等熱門景點也於5月1日起有序恢復開放。此外，據文化和旅遊部統計，5月1日至4日，全國接待國內遊客總人數1.04億人次，實現收入約432.3億元人民幣。

（《21世紀經濟報道》）