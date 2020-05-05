【有價有市】抵押1.6萬瓶茅台酒　貴州公司獲銀行融資2.3億元惹議

貴州近日有公司成功以1.6萬茅台酒作抵押，換得銀行融資2.3億元（人民幣．下同）。 由於涉事公司「星力百貨」是茅台酒在貴州的主要商超渠道之一，所質押的茅台酒同時剛好接近其每年所獲的80噸配額，引來不少質疑。 星力百貨在事後發聲明，指抵押茅台酒一事是正常流動資金借款，經銀行嚴格審批，合法合規。

據內地傳媒報道，星力百貨近日增加一份動產質押融資，登記日期為2020年4月13日，標的是「飛天53%vol 500ml 貴州茅台酒（帶杯）164404瓶」，存放地點是貴陽觀山湖區金華鎮現代產業製造園貴州三匯物流園6號樓2層，融資金額為2.3億元，質押期限為3年，期限從2020年3月25日至2023年3月24日。

星力百貨是茅台酒在貴州的主要商超渠道之一（微博）

以單價計算，上述質押融資中，每瓶茅台酒的價值約為1399元，雖高於出廠價格，但仍低於1499元的市場指導價。此外，以每噸酒2124瓶計算，共涉及約77.4噸。報道指，引起關注是星力百貨幾乎將從茅台公司獲得的一年飛天茅台酒配額全部用於質押，故被質疑是「囤貨牟利」或以茅台酒抵押套現。

對此，星力百貨事後發聲明重申，將茅台酒質押融資是正常流動資金借款，「受疫情影響，零售行業普遍現金流吃緊」，是故公司向貴陽銀行直屬支行申請2.3億元企業流動資金信用借款，「目的是要讓集團在疫情期間保障業務正常運轉，絕非以茅台酒『抵押』套現」。

茅台酒在內地有價有市，並且經常供不應求。（中新社）

但值得一提是，雖然星力百貨有所回應，但事件仍有諸多細節受關註，包括被質押的茅台酒是否該公今年剛獲批的80噸用於直銷的茅台酒、酒品能否用來做抵押貸款，以及該公司作為茅台酒的直營渠道之一，抵押是否影響直銷等。此外，事件已引起當地有關部門的關註，貴州市場監管局、貴州茅臺等表明正展開調查、核查。

（綜合報道）