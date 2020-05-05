【新冠肺炎】內地專家實驗：公筷用和不用　細菌最高相差250倍

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，內地掀起「餐桌革命」的討論，「公筷公勺」成為熱議話題之一。 近日在浙江杭州，市疾控中心健康危害因素監測所和檢驗中心的專家做了一個實驗，測試使用公筷和不使用公筷用餐後的細菌對比。實驗結果顯示，非公筷一組的菌落總數，全部高於公筷一組，其中一組菜品的菌落總數更相差250倍。

實驗中，每道菜都分成兩份，一份使用公筷，一份不使用公筷。

這個實驗小組由11名疾控專家參與測試，實驗地點在一間餐館，選擇了涼拌黃瓜、鹽水蝦、乾鍋茶樹菇、炒蘆筍、鹹菜八爪魚和香辣牛蛙等菜品。每道菜都分成兩份，一份使用公筷，一份不使用公筷，並提前進行了取樣保存。

報道稱，11名參與人員都經過培訓，使用公筷和不使用公筷的兩組菜，必須交替著吃。最後每份菜都至少留下25g，用來做第二次取樣。最後經過嚴格無菌操作採樣後，放入無菌樣品袋並迅速存放到採樣箱冷藏。完成取樣之後，採集的樣本通過冷鏈運到實驗室。

經過48小時的培育，實驗結果顯示，對比使用公筷和非公筷兩組菜品剩餘部分的菌落總數，「非公筷那一組菌落總數全部高於公筷那一組。其中涼拌黃瓜菌落總數相差將近3倍，乾鍋茶樹菇菌落總數相差17倍，炒蘆筍菌落總數相差近18倍，鹹菜八爪魚菌落總數相差250倍。

專家表示，使用公筷公勺可以避免共同用餐時個人使用的餐具接觸公共食物，減少對菜品的污染，降低病從口入的風險，特別是降低胃幽門螺桿菌、甲肝病毒等食源性病原體的傳播。（資料圖片/新華社）

據悉，涼拌菜沒有經過高溫烹飪，菌落總數一般都比高溫烹飪過的菜要多。負責檢測的專家則表示，如果不使用公筷，一方面會把自身口鼻腔攜帶的細菌通過筷子傳到菜上，另一方面也會導致不同菜品本身攜帶細菌的交叉污染。例如，夾過涼拌黃瓜的筷子，再去夾鹽水蝦，就會導致兩盤菜之間細菌交叉污染。

（新華社）