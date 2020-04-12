【新冠肺炎】把使用過的口罩放大2000倍　驚見細菌在移動

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩已成為眾人必不可少的日用品之一。 醫生經常反覆告誡公眾，口罩決不可以重用。雖然從外觀上來看，使用過的口罩與未曾使用的口罩可能分別不大，但放在顯微鏡上，才會發現使用過的口罩充滿雜質和甚至細菌。

官方人民日報社主辦的《健康時報》刊登報道，講述把使用過的口罩在顯微鏡下放大之後的發現。當中，使用過的口罩的絨布面上充滿黃色的雜質和毛絲：

再接著放大，可以看到密密麻麻纖維，正是這樣的纖維阻擋細菌、病毒、空氣中的顆粒物。而使用過的口罩上纖維上明顯附著著黃色的顆粒物質：

再接著放大到1000倍，更清楚的看到了口罩纖維上附著的顆粒：

放大到1000倍的口罩。（健康時報）

再接著放大到2000倍，可以看到正在口罩上面移動的細菌：

放大到2000倍的口罩。（西瓜視頻）

本港衞生防護中心總監黃加慶醫生曾解釋，外科口罩只能用一次，在衞生署的宣傳資料及指引寫得很清晰。

至於口罩的作用上，香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，新冠肺炎主要以飛沫傳播，而口罩可阻擋部分飛沫，在某程度上可保護自己。他認為出現不少無病徵或病徵輕微的病人，戴口罩就可防止這些病人傳播病毒。

除下的口罩，應棄置於有蓋垃圾筒內，亦絕對不可以再重用 。（衞生署衞生防護中心）

在除下口罩時候，最好不要用手直接觸摸口罩的外表面。因為病毒以飛沫傳播和接觸傳播為主。除口罩時手觸摸了口罩外側，很有可能接觸到手上，然後如果未洗手，病毒就容易通過用手觸碰口、鼻、眼等進入人體。

除下的口罩，應棄置於有蓋垃圾筒內，亦絕對不可以再重用。

（健康時報）