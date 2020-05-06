【禽獸不如】浙六旬漢兩度誘姦兩幼女　事後給二人各兩元要求保密

浙江永康一名林姓6旬男子用零食誘騙兩名6至8歲幼女，並將二人帶回家中猥褻、姦淫，事後給兩人各2元（人民幣．下同），要求她們不要將事情說出去。 4月24日，中國裁判文書網公布該案一審判決書，永康法院以強姦罪、猥褻兒童罪，對林男決定執行監禁7年半。

判決書顯示，2019年11月17日下午，林男在永康市經濟開發區長城老村的廣場上以零食誘騙，將在此玩耍的8歲羅姓女童、6歲鄭姓女童帶回其位於永康市家中。隨後，林男用撫摸、親吻等方式對兩名女童實施猥褻並姦淫。

另據判決書中羅童、鄭童的陳述及辨認筆錄顯示，二人在玩耍時碰到了林男，林男稱帶她們去家裏玩，打開電視給她們看，給她們東西吃，然後帶她們到浴室洗澡。隨後，林男將二人帶到床上實施猥褻、姦淫，並在事後分兩次各給了二人2元錢，交代她們不要說出去。

林姓6旬男子用零食誘騙兩名6至8歲幼女，並將二人帶回家中猥褻、姦淫。（示意圖）

2019年11月19日下午，林男以同樣的方法再次將羅童、鄭童帶回其家中對二人進行猥褻。後羅童及鄭童在回家途中遇到家人，將事情告知家長後案發。

案發後，鄭童及其監護人收到林男家屬的賠償2.1萬元，對林男表示諒解，請求對其從輕處罰。案件審理期間，林男供認了其分別於2019年11與17日和19日兩次猥褻羅童及鄭童的犯罪事實，但否認強姦二人。

永康法院經審理認為，兩被害人陳述一致證實林男的強姦行為，並有證人證言予以佐證，不採納林男辯解。林男明知兩被害人是幼女，仍實施強姦及猥褻，構成強姦罪及猥褻兒童罪，公訴機關指控的罪名成立，予以支持。林男猥褻兒童罪部分能夠如實供述，依法予以從輕處罰。法院據此於2020年4月14日以強姦罪，判處林男有期徒刑6年；以猥褻兒童罪，判處林男有期徒刑3年；決定執行有期徒刑7年半。

（澎湃新聞）