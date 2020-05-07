【陝西漢活埋7旬母】受害人獲救後病情穩定　擔心兒子被判重刑

近日在陝西省榆林市靖邊縣，一名馬姓男子將79歲母親活生生埋進廢棄墓坑。老婦被困3日後獲救，已送至醫院救治，並無生命危險。馬男則因涉嫌殺人被警方刑事拘留。 老婦的侄子周四（7日）透露，之前沒有感覺馬氏兩母子關係異常，又稱馬母現在很擔心兒子被判重刑。

5月5日，醫護人員和警方將被埋老人從墓坑中救出。（靖邊縣公安局）

據此前報道，事發在上周六（2日）晚上8時許，馬男在家中將母親用手推車拉走，次日凌晨2時許獨自一人推著車子回到家中，家人見狀向其詢問母親去向，馬男謊稱送上客車往親戚家。家人聽罷迅速去車站找尋，凌晨四時左右馬男離開家人的視線，獨自一人出走。

周二（5日）上午，靖邊縣公安局民警找到馬男，發現其言辭閃爍，神色慌張，回答問題前後矛盾，懷疑事件有重大隱情。經多次詢問後，馬男終於供述自己用車將母親推到煉油廠後面的萬畝林，見四處無人，找了一個廢棄墓坑倒進去埋了。警方稱，在確認地點後，民警立即對該墓坑進行挖掘，中途聽見有隱約的呼救聲，經民警全力挖掘，成功將墓坑內仍有生命體徵的受害人救出，並立即送醫院進行救治。

老婦被救出後在醫院做恢復訓練。（新京報）

內媒近日透露案件更多細節，據靖邊縣副縣長、公安局局長楊利軍周三（6日）透露，案件本身不複雜，主要是嫌疑人泯滅人性，有違道德倫理，讓人難以接受。此案由受害人的媳婦報警，疑犯是受害人的兒子，公安及時出警參與營救，挽回一條生命。

報道稱，馬男將母親運至廢棄的墓穴後，用黃土封住，但沒有用腳踩實，老婦在暗無天日的墓穴內度過了數天，她被救出時頭腦不清，可能是缺氧，但經過醫院救治現在能溝通交流能配合警方談話。

內媒又澄清馬母沒有癱瘓，目前病情已穩定，在家属陪同下做恢复训练。但家属称，馬母平时走不动，只有手可以活动。馬母的侄子王先生稱，他的媽媽和姐姐曾前往看望，「聽媽媽說，姑姑現在擔心兒子，不願意讓兒子判重刑。但這是她個人的想法，我們家人都說，他都對你那樣了，你還擔心他幹嘛。其他家屬都覺得需要重判嚴判。」

（綜合報道）